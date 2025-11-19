Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Acceso a la carretera de Campillo cortado desde Filiberto Villalobos en Guijuelo. TEL

La carretera de Berrocal de Salvatierra a Guijuelo, con un mes de prórroga

Los trabajos, que este miércoles seguían en la travesía guijuelense, deberían haber terminado el 29 de octubre, pero la empresa pidió un mes más por lluvias y las olas de calor del verano. La Salina la concedió hasta el 29 de noviembre

TEL

Guijuelo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

Las obras de mejora de la carretera de Berrocal de Salvatierra a Guijuelo han llegado al casco urbano de la villa chacinera, donde este miércoles se llevaban a cabo trabajos de pintado de la nueva capa de asfalto con el objetivo de concluir la mejora del tramo urbano de dicha obra. Se trataba de la carretera de Campillo, cuyo corte se hizo efectivo desde la propia calle.

Los trabajos realizados ayer se centraron en el pintado de las marcas viales, tanto de las que lindan en el cruce con la antigua N-630 como las laterales. Los responsables de la empresa trabajaban aún por la tarde a la altura del Camino Lateral con el objetivo de reducir al mínimo el corte viario.

El corte de la carretera entre Berrocal y Campillo de Salvatierra estaba anunciado hasta el 29 de octubre, pero la señalización mantiene los desvíos por la localidad de Pizarral. La empresa responsable de la obra, que se adjudicó en algo más de 597.000 euros, solicitó una prórroga de un mes por las lluvias de la pasada primavera y tres olas de calor durante los meses de junio, julio y agosto, que impidieron que los trabajadores pudieran desarrollar sus jornadas de forma regular, para evitar golpes de calor y cumplir con la normativa de Seguridad y Salud. La institución provincial daba luz verde a esta solicitud el pasado 27 de octubre.

