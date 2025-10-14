Carrascal de Barregas inicia los trámites para la creación de un punto limpio

EÑE Carrascal de Barregas Martes, 14 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha dado un paso importante en su compromiso con el medio ambiente al iniciar los trámites para la construcción de un punto limpio en el municipio. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 130.213 euros, será financiado por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. En este sentido, el nuevo punto limpio se construirá en un terreno municipal ubicado en el polígono industrial de la localidad, en una zona conocida como 'la campa', un espacio adecuado para albergar esta infraestructura que facilitará la gestión de residuos.

La decisión de crear este servicio responde a lacreciente necesidad de ofrecer a los vecinos de Carrascal de Barregas una solución adecuada para la gestión diferenciada de los residuos especiales.La alcaldesa socialista, Noelia Merino, ha señalado que esta medida forma parte de un esfuerzo por mejorar los servicios de reciclaje del municipio, destacando que «es fundamental para avanzar hacia un medio ambiente más sostenible, ante el incremento de servicios de reciclaje y la necesidad de diferenciar los residuos generados». Además, ha subrayado que este punto limpio contribuirá al cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes y permitirá a Carrascal de Barregas adaptarse a los objetivos de sostenibilidad.

Según ha explicado el Consistorio, la falta de un punto limpio en la localidad ha dificultado la correcta gestión de los residuos urbanos y ha puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reciclaje establecidos por la normativa. Sin una instalación adecuada, se corre el riesgo de proliferación de vertederos incontrolados, lo que puede afectar al medio ambiente y la salud pública de los vecinos. En este sentido, la creación de este punto limpio se considera esencial para evitar la contaminación de suelos, aguas y espacios públicos, y para mitigar los perjuicios derivados de la inexistencia de este servicio.

Por su parte, Noelia Merino ha destacado que este proyecto representa un avance significativo para lograr «un municipio más verde, más sostenible», añadiendo que permitirá cumplir con las exigencias medioambientales actuales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El proceso de licitación para la construcción del punto limpio ya está en marcha, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de octubre a las 23:59 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.