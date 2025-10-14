Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polígono industrial Carrascal de Barregas. EÑE

Carrascal de Barregas inicia los trámites para la creación de un punto limpio

El proyecto cuenta con un presupuesto de 130.000 euros

EÑE

Carrascal de Barregas

Martes, 14 de octubre 2025, 13:11

Comenta

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha dado un paso importante en su compromiso con el medio ambiente al iniciar los trámites para la construcción de un punto limpio en el municipio. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 130.213 euros, será financiado por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. En este sentido, el nuevo punto limpio se construirá en un terreno municipal ubicado en el polígono industrial de la localidad, en una zona conocida como 'la campa', un espacio adecuado para albergar esta infraestructura que facilitará la gestión de residuos.

La decisión de crear este servicio responde a lacreciente necesidad de ofrecer a los vecinos de Carrascal de Barregas una solución adecuada para la gestión diferenciada de los residuos especiales.La alcaldesa socialista, Noelia Merino, ha señalado que esta medida forma parte de un esfuerzo por mejorar los servicios de reciclaje del municipio, destacando que «es fundamental para avanzar hacia un medio ambiente más sostenible, ante el incremento de servicios de reciclaje y la necesidad de diferenciar los residuos generados». Además, ha subrayado que este punto limpio contribuirá al cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes y permitirá a Carrascal de Barregas adaptarse a los objetivos de sostenibilidad.

Según ha explicado el Consistorio, la falta de un punto limpio en la localidad ha dificultado la correcta gestión de los residuos urbanos y ha puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reciclaje establecidos por la normativa. Sin una instalación adecuada, se corre el riesgo de proliferación de vertederos incontrolados, lo que puede afectar al medio ambiente y la salud pública de los vecinos. En este sentido, la creación de este punto limpio se considera esencial para evitar la contaminación de suelos, aguas y espacios públicos, y para mitigar los perjuicios derivados de la inexistencia de este servicio.

Por su parte, Noelia Merino ha destacado que este proyecto representa un avance significativo para lograr «un municipio más verde, más sostenible», añadiendo que permitirá cumplir con las exigencias medioambientales actuales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El proceso de licitación para la construcción del punto limpio ya está en marcha, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de octubre a las 23:59 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  6. 6 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  7. 7 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  8. 8 Rompe el cristal de un bar de Garrido a cabezazos y acaba en el Hospital tras negarse a soplar el etilómetro
  9. 9 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  10. 10 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carrascal de Barregas inicia los trámites para la creación de un punto limpio

Carrascal de Barregas inicia los trámites para la creación de un punto limpio