Carrascal de Barregas amplía sus ayudas escolares y de apoyo a las familias El Consistorio ha aprobado un paquete adicional de ayudas por valor de 20.000 euros

EÑE Carrascal de Barregas Viernes, 3 de octubre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha ampliado las ayudas económicas para la adquisición de libros y material escolar para el curso 2025-2026. Las nuevas ayudas serán de 75 euros tanto para Educación Infantil, destinadas a libros y material escolar, como para Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, destinadas exclusivamente a material escolar. Estos importes representan un incremento de 5 euros para Infantil y 30 euros para Primaria y ESO.

Además, el Consistorio ha aprobado un paquete adicional de ayudas por valor de 20.000 euros para compensar los gastos derivados de la maternidad, adopción o acogimiento, así como la asistencia a la guardería municipal y actividades de conciliación, como semicolonias y días sin cole en la Escuela Infantil «Gloria Fuertes».

De esta manera, según ha explicado la alcaldesa Noelia Merino, el equipo de Gobierno «quiere seguir apostando por las familias del municipio, con unas ayudas que buscan ayudar a las personas que puedan necesitarlo en el municipio de Carrascal de Barregas».

Asimismo, «son ayudas sociales, ayudas a familias con más necesidades económicas. Y, sobre todo, ayudas a las familias de nuestra localidad», ha añadido la regidora.