Imagen exterior del centro cultural Helena Pimenta de la localidad de Carrascal de Barregas. EÑE

Carrascal adaptará el centro cultural como Escuela de música

La inversión prevista rondará los 60.000 euros y la obra se prolongará cuatro meses. Se modificará parte de la primera planta para ejecutar distintas aulas

EÑE

Carrascal de Barregas

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:53

Adaptar el edificio del centro cultural Helena Pimenta para ubicar con comodidad en esta instalación municipal las aulas de la Escuela de Música. Ese es el objetivo en el que trabaja actualmente el Consistorio de Carrascal de Barregas.

El edificio, ubicado en la urbanización Peñasolana, junto a la Casa Consistorial, pasará por una modificación de su primera planta, para la que se ha previsto una inversión cercana a los 60.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, con el fin de adecuar el espacio a los nuevos usos.

Así, se plantea modificar el trazado original de las aulas móviles de la primera planta, con una superficie total de 283 metros cuadrados, que consistía en un gran espacio rectangular donde podían disponerse cinco aulas móviles.

Ahora se proyecta la división del espacio en dos partes: por un lado, se mantendrán tres aulas móviles tal y como están actualmente; por otro, se ubicará la Escuela de Música.

En la Escuela de Música se habilitarán cuatro aulas fijas y un distribuidor que permitirá el acceso a cada estancia. Esto dará como resultado aulas de distintos tamaños, siendo la mayor de casi 50 metros cuadrados y la más reducida de algo más de 19 metros cuadrados.

El multiusos Helena Pimenta es un edificio de 1.800 metros cuadrados, repartidos en tres plantas y una terraza practicable. Fue levantado en la pasada legislatura para aportar al municipio un espacio suficiente para atender las actividades culturales que se desarrollan en la localidad, donde hasta entonces no se contaba con recintos adecuados, llegando en ocasiones a utilizar el salón de plenos como aula para impartir clases y talleres.

La inversión realizada en este edificio por parte del municipio desde 2021 supera el millón de euros, financiada en parte con distintas subvenciones.

El nuevo espacio multiusos se diseñó para albergar parte de la programación cultural de Carrascal de Barregas, pero también acoge en su planta baja un gimnasio y dispone de una terraza superior con cubierta transitable, donde estaba previsto celebrar conciertos y disfrutar de las vistas panorámicas de Salamanca.

El centro cultural Helena Pimenta cuenta con dos accesos, y la imagen exterior del inmueble sigue una línea arquitectónica similar a la de la Casa Consistorial, edificio adyacente. Además, se encuentra junto a las nuevas piscinas de verano.

