La Carnicería de Guillermo reabre sus puertas en Peñaranda de Bracamonte

Martes, 19 de agosto 2025, 05:00

Buenas noticias para el comercio local de Peñaranda de Bracamonte, la carnicería de la Plaza de la Constitución número 30 está de nuevo abierta. Después de tres años cerrada al público, esta emblemática carnicería de tradición familiar vuelve a abrir sus puertas gracias al impulso de la nueva generación.

Durante este tiempo, María y Estefanía, hijas de Guillermo, se habían centrado en el desarrollo de la parte digital del negocio, impulsando una carnicería online que ha crecido con fuerza en los últimos años: lacarniceriadesalamanca.com.

Ahora, tras una reforma integral del local, la carnicería ha reabierto con energías renovadas y una imagen completamente actualizada, pero sin perder lo más importante: el espíritu de siempre, la cercanía con el cliente, la atención personalizada y la selección de productos de primera calidad.

Innovación y tradición en sus productos

Uno de los productos más vendidos históricamente en esta carnicería de Peñaranda de Bracamonte son sus embutidos caseros y ahora, además de los de toda la vida ofrecen una amplia selección de salchichas rellenas. Las favoritas de sus clientes son las de jamón y foie y las de queso de cabra y cebolla caramelizada.

Pero los productos estrella de su página web siguen siendo los cachopos y los hornazos. »Tenemos tres tipos de hornazos distintos:el tradicional, el de masa dulce y el de hojaldre», explica María.

Con esta nueva etapa, la Carnicería de Salamanca —Carnicería Guillermo de toda la vida— vuelve a ser un punto de referencia en Peñaranda de Bracamonte, recuperando ese rincón de la plaza donde tradición y calidad se encuentran desde hace varias generaciones.

