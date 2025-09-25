Carmen Sánchez asume las funciones de alcaldesa de El Pedroso durante un máximo de diez dias El pleno celebrado este jueves ha tomado consideración de la renuncia presentada por Angel Luis Portilla como alcalde

Jorge Holguera Illera El Pedroso de la Armuña Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Mª del Carmen Sánchez Gomez ha tomado las riendas del Ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña este jueves, durante el pleno ordinario celebrado este jueves a partir de las 11:30 horas, al asumir las funciones de alcaldesa tras conocerse la renuncia voluntaria presentada por Angel Luis Portilla Martínez, actualmente exalcalde.

Durante el pleno celebrado los ediles participantes han tomado conocimiento de la renuncia como concejala del ayuntamiento de la concejala María José de la Iglesia. No se ha podido hacer lectura de los decretos, informes y comunicaciones de alcaldía. También se determinó aplazar la aprobación de los acuerdo relativos a Quiñones. La dimisión del anterior alcalde hace que ahora exista un plazo máximo de diez días naturales para el nombramiento de nuevo alcalde en un próximo pleno. Se espera que la Junta Electoral actúe con celeridad para proceder a la comunicación y nombramiento de nuevos ediles. María Asunción Poveda del Partido Popular entraría por María José de la Iglesia del PSOE, y Maria del Carmen del PP entraría al salir Angel Luis Portilla del PSOE, por lo que el Grupo Socialista pasaría a contar únicamente con la concejala Mª del Carmen Sánchez, hasta ahora teniente de alcalde, y desde este jueves alcaldesa en funciones.

La sesión del pleno celebrada este jueves ha contado con la participación de los tres concejales que actualmente quedan al mando del Ayuntamiento. Han asistido María del Carmen Sánchez (PSOE), Narciso Turrión y Alejandro Salgado, ambos del PP.

Alejandro Salgado Benito, cabeza de lista del Partido Popular fue el candidato que obtuvo más votos en las pasadas elecciones y ahora se perfila como el posible alcalde que en un plazo máximo de diez días naturales deberá tener el municipio de El Pedroso de la Armuña.