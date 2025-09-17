El Carmelo de Alba envía a Felipe VI una nueva llave real del sepulcro de Santa Teresa La pieza de orfebrería religiosa es una réplica de la de Alfonso XIII con un nuevo anagrama. En total, hay una decena de llaves que se utilizan para abrir el sepulcro de Santa Teresa de Jesús

La Orden del Carmelo Descalzo ha obsequiado al rey Felipe VI con una nueva llave real que corresponde a la decena que permiten abrir el sepulcro de Santa Teresa. La anterior correspondía a su bisabuelo, Alfonso XIII, y en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes, los Padres Carmelitas Descalzos guardan la llave real que el rey Alfonso XIII entregó al prior antes de partir al exilio.

El sepulcro de Santa Teresa de Jesús está custodiado mediante las tres llaves que se conservan en el monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, de las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, otras 3 llaves que guarda el duque de Alba en el salón de Santa Teresa de Jesús en el palacio de Monterrey de Salamanca, las 3 llaves del padre general de la Orden del Carmelo Descalzo que se encuentran en Roma, y la llave del rey.

Las llaves se han utilizado desde agosto del año pasado hasta mayo de este año, dentro del proyecto que supuso la apertura del sepulcro de Santa Teresa para su estudio y la posterior veneración pública por la que pasaron más de 90.000 personas.

Tal como señaló la alcaldesa de la villa ducal, Concepción Miguélez: «Sólo puedo manifestar total agradecimiento por lo que ha supuesto para la villa este acontecimiento histórico. La entrega de la llave del sepulcro al rey Felipe VI es un vínculo de unión entre Alba de Tormes y la corona española por medio de nuestra Santa».

Miguel Ángel González, prior de los carmelitas descalzos de Alba de Tormes y de Salamanca afirma que el rey de España «ha estado informado en todo momento del proyecto realizado en Alba de Tormes, valorando la importancia del mismo por medio de comunicación epistolar a lo largo del proceso. Le enviamos la llave real del sepulcro de la Santa con el fin de mantener el vínculo histórico de Alba de Tormes con la monarquía española por medio del sepulcro de Santa Teresa de Jesús».

El diputado de Turismo y alcalde de Mancera de Abajo, Juan Carlos Zaballos manifiesta su agradecimiento ante la oportunidad de colaborar en el obsequio enviado al rey Felipe VI. «Es una ocasión de que el propio rey de España sepa que existe la ruta de peregrinación teresiana de la Cuna al Sepulcro», asegura.

Todo ha sido costeado por representantes de la asociación de la «Ruta de peregrinación teresiana de la cuna al sepulcro», pasa a ser posesión personal del monarca de España y sería solicitada a la casa de S. M. el rey, por su profundo significado simbólico, en el caso de una nueva apertura del sepulcro teresiano.

Adoración Vicente, que preside la asociación «de la Cuna al Sepulcro», ruta de peregrinación que recorre los caminos de Santa Teresa de Jesús desde Ávila hasta Alba de Tormes ha declarado: «Para mi como presidenta de la asociación «De la Cuna al Sepulcro», es un privilegio haber podido colaborar con la Orden del Carmelo Descalzo en un acontecimiento tan importante como el que hemos vivido. Estamos trabajando con todos los medios a nuestro alcance por dinamizar la ruta teresiana, que tiene gran trascendencia para nuestros pueblos y muchas posibilidades».

Orfebres madrileños para la nueva llave

Orfebres madrileños de los talleres, por encargo de la Orden del Carmelo Descalzo de Alba de Tormes, han realizado una réplica de la llave real de proporciones 15 x 11 x 8 centímetros para obsequiar al rey Felipe VI. Es una llave idéntica a la que se conserva en el convento albense de San Juan de la Cruz y se ha incluido en la empuñadura de la misma el anagrama «F VI» en alusión al rey de España, emulando el anagrama de Alfonso XIII.

Última utilización de las 10 llaves del sepulcro

Las llaves del sepulcro teresiano, con la autorización del Vaticano por medio del papa Francisco, se utilizaron el 28 de agosto de 2024 para la apertura del mismo y posteriormente para el cierre provisional, nueva apertura y cierre definitivo realizado el 26 de mayo de 2025 con ocasión del reconocimiento canónico del cuerpo de la Santa y de las reliquias mayores. Estas llaves corresponden 3a la reja exterior del camarín, 3 a la tapa de bronce del arca exterior y 4 al arca interior de plata, siendo la llave real la principal de todas ellas.