Carlos Nuñez vuelve con sorpresas a la iglesia de Salmoral Deleitará al público con sus mejores éxitos, entre los que se encuentra la música para la película 'Mar adentro'

Salmoral Miércoles, 13 de agosto 2025

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Salmoral volverá acoger esta tarde una de las citas más esperadas del año. El famoso gaitero Garlos Núñez ofrecerá dos conciertos, uno a las ocho y otro a las diez de la noche, dentro de su 'Xira Lugares Máxicos 2025'.

Aun hay posibilidad de adquirir entradas para la segunda de las sesiones, ya que para la primera están casi agotadas. El precio de cada entrada es de 23 euros.

«Desde que la descubrimos gracias a una hermosa melodía de dulzainas, se ha convertido en nuestro punto de encuentro anual en el que nos reunimos con nuestros amigos de toda la zona de Salamanca», se puede leer en su promoción.

Una de las piezas que no suele faltar en el repertorio que Carlos Núñez ofrece en esta localidad es la 'Entradilla al Cristo de Salmoral' que suele ser interpretada por los dulzaineros de la escuela de Macotera. Su presencia se ha convertido en una tradición en los veranos de Salmoral.

El concierto contará con la participación del solista dulzainero, Víctor Blázquez, maestro de la escuela macoterana y voz de María Sánchez, «que es una violinista maravillosa procedente de Barcelona, tiene 24 años», en palabras de Carlos Núñez que asegura que habrá grandes sorpresas como la música que hicieron para la película Mar adentro de Alejandro Amenábar.