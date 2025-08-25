Carbajosa tercer municipio del alfoz en tener contenedor marrón para restos orgánicos La recogida de los contenedores se realizará dos días por semana y empezará a funcionar en septiembre. En las zonas de chalets se repartirán mil para llevar a cabo la retirada puerta a puerta en la urbanizaciones

EÑE Carbajosa de la Sagrada Lunes, 25 de agosto 2025, 19:00 Comenta Compartir

La localidad de Carbajosa de la Sagrada sumará, en septiembre, un nuevo servicio medioambiental para los vecinos con la incorporación del quinto contenedor, es decir el de color marrón, que está destinado a los restos orgánicos con el objetivo de poder elaborar con ellos compost.

La puesta en marcha contará con dos fórmulas puesto que en la zona del centro del casco urbano, tal como señaló Elena Borrego, representantes de Resuival: «se ha preparado la instalación de 50 contenedores de 800 litros de capacidad para atender esta zona, en tanto que para las urbanizaciones se repartirán, puerta a puerta, hasta un millar de contenedores de diez litros de capacidad que se retirarán también puerta a puerta a primera hora de la mañana los lunes y los jueves».

Se trata de una experiencia piloto de recogida mixta, que da continuidad a la que ya se puso en marcha en el municipio con 600 contenedores de recogida de residuos vegetales.

«Es una ampliación del servicio que al Consistorio le sale a coste cero», resaltó el edil de Limpieza, Ángel Manso, «ojalá funcione bien y tengamos que incrementar los días de recogida de orgánico y disminuir los de recogida general». El pasado año el municipio generó un total de 2.500 toneladas de residuos generales que supusieron 170.000 euros de coste en su tratamiento en el CTR de Gomecello para las arcas municipales.

«Agradecemos la predisposición y compromiso de los vecinos para este tipo de iniciativas que redundarán en la calidad de vida para todos», recalcó el regidor, Pedro Samuel Martín. Los grandes contenedores de 800 litros de capacidad se ha previsto que se instalen en las actuales islas generales que ya albergan los otros cuatro tipos de contenedores. En el municipio por ahora hay 23 islas y se valorará instalar estos contenedores grandes en otros puntos del municipio.

El reparto de los contenedores marrones familiares de 10 litros, que estarán numerados y asociados a la vivienda en la que se entreguen, lo llevará a cabo puerta a puerta el Consistorio a partir de primeros de septiembre para después poder arrancar con la recogida, también a domicilio, un servicio para el que se pedirá que se dejen en la puerta entre las 06:30 horas y las 08:00 horas cada lunes y jueves.

Campaña de divulgación e imanes

El Consistorio carbajoseño realizará una campaña de divulgación de este nuevo servicio con cartelería e imanes para la nevera con los requisitos de utilización y también ha editado un vídeo. La separación de los residuos orgánicos, que son aquellos compuestos de materia biodegradable como restos de fruta y verdura, carne, pescado, cáscaras de huevo, marisco, frutos secos, papel de cocina o tapones de corcho, entre otros compuestos; disminuirá el coste de su tratamiento y gestión.

Doscientos contenedores marrones en Villamayor de Armuña

El Ayuntamiento de Villamayor adquirió 200 contenedores marrones para poner en marcha, el pasado enero, la mejora del servicio de recogida de los restos orgánicos de la localidad. Una actuación que ha supuesto una inversión de 130.000 euros, que ha sido posible gracias a los fondos recibidos de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y la Junta.

Villares, pionero en este servicio

La localidad armuñesa fue la pionera en el alfoz de la capital en la implantación de este servicio en 2023 con la adquisición de 77 contenedores.

Santa marta, experiencia piloto entre 2020 y 2021

La localidad de Santa Marta de Tormes llevó a cabo entre 2020 y 2021 una experiencia piloto, con un millar de vecinos y 16 contenedores marrones, que fue todo un éxito con un 96% de los materiales recogidos destinados a compostaje.