Sustitución de los cristales dañados en una de las marquesinas de Carbajosa. EÑE

Carbajosa sustituye los cristales dañados en las marquesinas de los autobuses

La inversión cuenta con un presupuesto de 11.495 euros

EÑE / Paula Zorita

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:00

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha iniciado la sustitución de los cristales dañados en varias paradas de autobús del municipio. La intervención, que cuenta con un presupuesto de 11.495 euros, tiene como objetivo reforzar la seguridad de los usuarios y mantener en buen estado el mobiliario urbano.

Los trabajos consisten en la retirada de los vidrios rotos o deteriorados y la instalación de nuevos paneles laminares de seguridad con clasificación 2B2, según la norma UNE-EN 12600. Este tipo de material ofrece una alta resistencia frente a impactos, cambios bruscos de temperatura o condiciones meteorológicas adversas como viento y nieve, garantizando mayor durabilidad y confort para los vecinos que utilizan el transporte público.

Las labores de sustitución se están realizando de manera progresiva en distintas zonas del municipio y ya se ha completado la renovación de ocho marquesinas. Entre los puntos intervenidos figuran las calles Béjar, Santa Marta, Hermanos Churriguera, Salamanca, Vereda de Merinas y la rotonda del E.Leclerc.

Durante el mes de octubre, las marquesinas serán pintadas y viniladas, con el fin de ofrecer un aspecto totalmente renovado y homogéneo en todas las paradas de autobús del pueblo.

Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de mantenimiento y mejora del mobiliario urbano, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Carbajosa reafirma su compromiso con la seguridad, accesibilidad y conservación de los espacios públicos.

