Carbajosa de la Sagrada renueva la iluminación del complejo deportivo para reducir el consumo un 19 % La actuación incluye el cambio de luces del campo de fútbol, pistas exteriores de tenis y pádel

EÑE Carbajosa de la Sagrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada avanza en la modernización de sus instalaciones deportivas municipales con un ambicioso proyecto de renovación integral de la iluminación. La actuación incluye la instalación de 16 nuevos proyectores LED en el campo de fútbol y la actualización del alumbrado en las tres pistas exteriores de tenis, la pista de pádel y los accesos a las instalaciones.

En este sentido, el nuevo sistema de iluminación del campo de fútbol cumple con la normativa UNE-EN 12193 y se encuentra en su Clase II, lo que permite acoger competiciones de nivel medio, como torneos regionales o partidos de clubes locales. Además, se incorporará un sistema de encendido inalámbrico, que permitirá gestionar la iluminación de forma más eficiente y ajustar distintos niveles de luz según el uso.

Gracias a esta modernización de la iluminación, el Consistorio estima un ahorro energético del 19 %, lo que supone una reducción anual de 8.386 kWh. Asimismo, se reducirá la emisión de dióxido de carbono en 5,45 toneladas al año.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 107.413 euros e incluye la correcta gestión de los residuos generados, cumpliendo con la normativa vigente. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la eficiencia energética, la sostenibilidad y la modernización de los espacios públicos.