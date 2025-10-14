Carbajosa de la Sagrada inicia los programas 'Animación a la Lectura' y 'Bebecuentos' para los más pequeños El Consistorio apuesta por fomentar la creatividad, la imaginación y el aprendizaje desde edades tempranas

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha dos programas destinados a acercar la lectura a los más pequeños, buscando cultivar un amor por los libros desde edades tempranas. Los programas 'Animación a la lectura' y 'Bebecuentos', impulsados por la concejalía de Biblioteca, buscan ofrecer a los niños y sus familias una experiencia enriquecedora y divertida en el ámbito literario.

En este sentido, el programa 'Animación a la lectura' está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 7 años. Cada martes, en el Centro Cultural, se llevan a cabo talleres interactivos que combinan cuentos, juegos y actividades artísticas basadas en libros infantiles. Las sesiones, que se realizan a las 17:30 y 18:30 horas, permiten a los niños adentrarse en historias como «El topo que quiso saber quién hizo eso», «¡Voy a comerte!», «¡Qué asco de sándwich!» y «¿Dónde viven los monstruos?».

Por otro lado, el programa 'Bebecuentos' está pensado para bebés de entre 6 y 36 meses y sus familias. En estas sesiones, que se celebran cada jueves a las 17:30 y 18:15 horas, la música, las emociones y las historias se combinan para estimular el desarrollo del lenguaje y fomentar el vínculo afectivo a través de la lectura compartida. Este mes, los más pequeños disfrutarán de cuentos como «¿Dónde están las fresas?», «¡Qué rico!», «La jirafa Marcelina» y «¡Qué risa de huesos!».

Ambos programas han tenido una excelente acogida durante su primera semana de actividades y continúan con gran participación de la comunidad. La apuesta del Ayuntamiento de Carbajosa por la educación cultural y la formación lectora desde la infancia refuerza su compromiso con el desarrollo integral de los más jóvenes, al ofrecerles experiencias cercanas, entretenidas y educativas que promueven un vínculo positivo con la lectura desde muy temprana edad.

De esta manera, el municipio sigue apostando por iniciativas que fomenten la creatividad, la imaginación y el aprendizaje, al mismo tiempo que proporcionan espacios donde los niños y sus familias pueden disfrutar juntas de la magia de los cuentos.