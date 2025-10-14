Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Primeras sesiones en Carbajosa de la Sagrada. EÑE

Carbajosa de la Sagrada inicia los programas 'Animación a la Lectura' y 'Bebecuentos' para los más pequeños

El Consistorio apuesta por fomentar la creatividad, la imaginación y el aprendizaje desde edades tempranas

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Martes, 14 de octubre 2025, 12:17

Comenta

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha dos programas destinados a acercar la lectura a los más pequeños, buscando cultivar un amor por los libros desde edades tempranas. Los programas 'Animación a la lectura' y 'Bebecuentos', impulsados por la concejalía de Biblioteca, buscan ofrecer a los niños y sus familias una experiencia enriquecedora y divertida en el ámbito literario.

En este sentido, el programa 'Animación a la lectura' está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 7 años. Cada martes, en el Centro Cultural, se llevan a cabo talleres interactivos que combinan cuentos, juegos y actividades artísticas basadas en libros infantiles. Las sesiones, que se realizan a las 17:30 y 18:30 horas, permiten a los niños adentrarse en historias como «El topo que quiso saber quién hizo eso», «¡Voy a comerte!», «¡Qué asco de sándwich!» y «¿Dónde viven los monstruos?».

Por otro lado, el programa 'Bebecuentos' está pensado para bebés de entre 6 y 36 meses y sus familias. En estas sesiones, que se celebran cada jueves a las 17:30 y 18:15 horas, la música, las emociones y las historias se combinan para estimular el desarrollo del lenguaje y fomentar el vínculo afectivo a través de la lectura compartida. Este mes, los más pequeños disfrutarán de cuentos como «¿Dónde están las fresas?», «¡Qué rico!», «La jirafa Marcelina» y «¡Qué risa de huesos!».

Ambos programas han tenido una excelente acogida durante su primera semana de actividades y continúan con gran participación de la comunidad. La apuesta del Ayuntamiento de Carbajosa por la educación cultural y la formación lectora desde la infancia refuerza su compromiso con el desarrollo integral de los más jóvenes, al ofrecerles experiencias cercanas, entretenidas y educativas que promueven un vínculo positivo con la lectura desde muy temprana edad.

De esta manera, el municipio sigue apostando por iniciativas que fomenten la creatividad, la imaginación y el aprendizaje, al mismo tiempo que proporcionan espacios donde los niños y sus familias pueden disfrutar juntas de la magia de los cuentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  4. 4 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  5. 5 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  6. 6 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  7. 7 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  8. 8 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  9. 9 Belén Esteban se reencuentra con Toño Sanchís en los Juzgados. La Fiscalía pide 3 años y medio para el exmanager
  10. 10 Qué ha ocurrido este lunes 13 de octubre en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carbajosa de la Sagrada inicia los programas 'Animación a la Lectura' y 'Bebecuentos' para los más pequeños

Carbajosa de la Sagrada inicia los programas &#039;Animación a la Lectura&#039; y &#039;Bebecuentos&#039; para los más pequeños