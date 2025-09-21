Carbajosa de la Sagrada, comprometida con la infancia y la juventud

EÑE Carbajosa de la Sagrada Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Después de un verano plagado de actividades enmarcadas en el 'Ludoverano', 'CiberVerano', 'Verano Joven' y demás programas organizados por La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa y el Centro Joven, Carbajosa ha apostado de nuevo por la infancia en esta Semana Europea de la Movilidad con actividades para los más jóvenes del pueblo que se están celebrando estos días.

Esta agenda de actividades, desarrolladas entre el 16 y el 22 de septiembre, sirve como acompañamiento ideal para el inicio del curso escolar en el colegio Pablo Picasso, el CEIP Isabel Reina de Castilla y el CEIP La Ladera. Estos días los niños y niñas de Carbajosa están disfrutando de un circuito de educación vial, una yincana sobre sostenibilidad y un encuentro de BMX y skate con profesionales de estos deportes. Además, los más pequeños han ido recolectando cada día sellos por ir andando a la escuela que van a poder canjear el próximo lunes en la 'Feria de la Movilidad' por regalos.

Durante todo el año se diseña una propuesta atractiva adaptada a los intereses de niños, niñas y profesorado, que ve la luz con el comienzo de las clases, y que se basa en la escucha activa de las sugerencias y propuestas recibidas durante el primer mes del curso escolar. Tras este proceso se establecen contactos con personas, entidades y empresas, que posteriormente se implican de diversas formas en las actividades de Ciudad de los Niñas y los Niños de Carbajosa dentro de los colegios.

A este sinfín de actividades que han cerrado el verano y han iniciado septiembre, hay que añadir la gran oferta educativa, cultural y deportiva que el Ayuntamiento de Carbajosa ha preparado para el curso 2025/26.

En el ámbito de educación y cultura se impartirán cursos de inglés, lengua de signos, dibujo artístico y artes plásticas, además de formación musical con clases de iniciación instrumental y práctica con diferentes instrumentos. En lo deportivo, los vecinos podrán optar por disciplinas como ajedrez, kárate, patinaje en línea o gimnasia rítmica.

Las nuevas tecnologías también tendrán su espacio con programas de iniciación a la informática que ayudarán a dar los primeros pasos en el mundo digital mediante el uso de herramientas digitales básicas, la informática aplicada a trabajos escolares y el aprendizaje de aplicaciones de productividad.

A todo ello se suman iniciativas ya consolidadas en el pueblo como son las actividades de animación a la lectura, los bebecuentos, el club de animación, el programa CiberCarba, o los cursos de Castilla y León Digital, que continúan siendo un referente formativo y de ocio.

Los jóvenes no tan pequeños tienen su lugar de encuentro en el Centro Joven. Un espacio que se ha convertido en referente como punto de información juvenil, en el que se ofrecen actividades trimestrales, salidas culturales y de ocio, apoyo y técnicas de estudio, orientación laboral y propuestas de ocio nocturno para jóvenes de hasta 30 años.

Carbajosa está más comprometida que nunca con la infancia, la juventud y las familias, con una red de actividades que acompañan a sus vecinos en su desarrollo personal, académico y social.