Mercado navideño de Carbajosa de la Sagrada. EÑE

Carbajosa de la Sagrada celebrará su III Mercado Navideño los días 20 y 21 de diciembre

El plazo para las inscripciones de empresas locales se cerrará el 14 de octubre

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:36

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, Voluntariado y Nuevas Tecnologías, ha anunciado el inicio de los preparativos para la tercera edición del tradicional Mercado Navideño, un evento que se ha consolidado como una de las citas más esperadas durante las fiestas navideñas en el municipio.

El III Mercado Navideño de Carbajosa se celebrará los próximos 20 y 21 de diciembre en el pabellón municipal, un espacio cerrado y acondicionado para ofrecer a los visitantes y expositores un entorno seguro y cómodo, sin preocuparse por las inclemencias del tiempo. La cita se desarrollará el sábado 20 de diciembre de 10:00 a 22:00 horas, y el domingo 21 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas.

Este evento se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para los vecinos y visitantes, siendo una oportunidad única para que empresas y autónomos den a conocer sus productos en un ambiente festivo y familiar. Además, los puestos serán completamente gratuitos y contarán con un punto de luz para garantizar una mejor exposición de los artículos en venta.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, en su empeño por apoyar a los comercios locales y fomentar el espíritu navideño, ha abierto ya el plazo de inscripción para las empresas y autónomos con domicilio fiscal en la localidad. El plazo para estas inscripciones se cerrará el próximo 14 de octubre, mientras que, del 15 de octubre al 3 de noviembre, podrán apuntarse todos los interesados en participar en el mercado, incluso aquellos que no sean residentes de Carbajosa.

Las inscripciones se gestionan a través del correo electrónico jefa_cultura@carbajosadelasagrada.es.

