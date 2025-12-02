Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Escolares de Carbajosa de la Sagrada. EÑE

Carbajosa de la Sagrada apoya a más de 500 niños mediante las ayudas de material escolar

El Consistorio destina una partida de 30.000 euros

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:33

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada apoyará a 544 alumnos del municipio mediante ayudas para la compra de material escolar. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 28 de noviembre la resolución definitiva de estas subvenciones correspondientes al curso 2025-2026.

Cada estudiante beneficiado recibirá 60 euros, lo que supone una inversión municipal de más de 30.000 euros destinada a respaldar a las familias en el nuevo curso. En este sentido, las ayudas han sido concedidas tras evaluar todas las solicitudes y revisar las alegaciones presentadas en noviembre, aplicando criterios de renta, empadronamiento y etapa educativa.

De las 625 solicitudes recibidas, 544 han obtenido la ayuda y 81 han sido denegadas por superar los límites de renta, presentar la solicitud fuera de plazo u otros incumplimientos. Finalmente, estas ayudas llegarán a 425 familias del municipio.

Por colegio, en el Pablo Picasso se beneficiarán 168 alumnos (42,42 % del total), en el CEIP La Ladera 97 (52,69 %) y en el CEIP Isabel Reina de Castilla 69 (41,82 %). En conjunto, los alumnos de Carbajosa que recibirán ayudas suman 334, el 45,01 % del total de estudiantes matriculados en el municipio, mientras que 210 ayudas han sido concedidas a alumnos de centros fuera de la localidad, un 38,60 % del total de subvenciones.

A través de estas ayudas, el Ayuntamiento de Carbajosa reafirma su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias del pueblo, especialmente en un momento en que los gastos del material escolar suponen un importante esfuerzo económico.

