Carbajosa reparte los pasaportes 'Al cole andando con mis amigos' Durante la semana de la Movilidad se repartieron los primeros y la siguiente fecha de reparto será en Navidad

Carbajosa de la Sagrada Lunes, 29 de septiembre 2025

La iniciativa «Ciudad de los Niños de Carbajosa», en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, da un paso más en su apuesta por la movilidad sostenible y los hábitos saludables entre los más pequeños.

El proyecto, que nació durante la pasada Feria de la Movilidad celebrada el 22 de septiembre con el reparto de los primeros pasaportes, amplía ahora su alcance para convertirse en una propuesta activa durante todo el curso escolar.

Cada año, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento fomenta que los escolares acudan a los colegios andando, consiguiendo sellos que después se canjean en la ruleta de premios. En la edición de este año participaron más de 200 escolares, lo que ha motivado a consolidar y reforzar la iniciativa.

En las próximas semanas se repartirán los nuevos pasaportes «Al cole andando con mis amigos», de validez anual. Estos pasaportes incluyen ilustraciones y frases del pedagogo italiano Francesco Tonucci, creador del proyecto internacional La Ciudad de los Niños. Además, incorporan un apartado de propuestas donde los escolares podrán escribir sus ideas para mejorar Carbajosa, que serán analizadas en el Consejo de «Ciudad de los Niños de Carbajosa».

El objetivo sigue siendo el mismo: animar a los niños a ir caminando al colegio acompañados de familiares o amigos, fomentando la sostenibilidad, la actividad física y la autonomía personal. Para ello, al inicio de cada trimestre se habilitarán puntos de sellado en las distintas rutas escolares del municipio.

El próximo sellado de pasaportes tendrá lugar tras las vacaciones de Navidad, entre los días 12 y 16 de enero.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Carbajosa vuelve a mostrar su compromiso con la movilidad sostenible, la educación en valores y la creación de rutinas saludables que mejoren la vida diaria de sus escolares.

Temas

Carbajosa de la Sagrada