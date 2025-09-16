Carbajosa reordenará la calle Laguna para facilitar la futura ampliación del consultorio El vial en la actualidad cuenta con una zona ajardinada en el lateral del edificio sanitario. Se necesita más superficie que admita los servicios y dotaciones del futuro centro de Salud

EÑE Carbajosa de la Sagrada Martes, 16 de septiembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

El Consistorio de la localidad de Carbajosa de la Sagrada ha dado un nuevo paso legal para permitir la futura transformación del actual consultorio medico en un centro de Salud.

En concreto, se está tramitando un estudio de detalle para introducir una modificación de ordenación detallada para ampliar la parcela de equipamiento actual, en la que está ubicado en estos momentos el consultorio médico de Carbajosa de la Sagrada, con el fin de convertirlo en centro de Salud. Para poder conseguir este objetivo final que se persigue es necesario contar con una mayor superficie que admita los servicios y dotaciones mínimas que deben cumplir estos centros.

En el casco urbano consolidado, se pretende modificar la configuración de la alineación existente de la parcela, correspondiente al equipamiento de propiedad municipal con uso de consultorio médico, por la calle Laguna, en la que se dispone de un amplio vial, obtenido en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU) actual, de la parcela calificada como fuera de ordenación, y que actualmente forma parte del vial público.

Esta modificación facilitará el desarrollo del equipamiento existente, de modo que se pueda proyectar un equipamiento sanitario que cumpla con la superficie necesaria para su conversión en centro de Salud.

Tal como indicó Ángel Manso, concejal de Obras Públicas: «Se trata de una modificación que prevé una futura ampliación del centro de Salud, no hay nada a corto plazo, se ha hecho de cara al futuro».

El Consistorio carbajoseño llevó a cabo en 2023 unas obras de ampliación del espacio sanitario en las que se habilitó un despacho para poder ofrecer el espacio necesario para albergar dos puestos de trabajo destinados para auxiliares administrativos. Esta obra se llevó a cabo en la planta baja del edificio, usando un aseo, en ese momento ya en desuso, de la sala de espera de pediatría y que permitió incorporar al mismo de una nueva dependencia de un total de 10,42 metros cuadrados.

Además de esta mejora, el Consistorio también consideró conveniente que la atención al público se realizase desde la recepción, por lo que se suprimió a puerta de acceso que existía hasta ese momento entre la sala de espera y el vestíbulo del consultorio.

En total, el Ayuntamiento realizó en estas obras de adecuación una inversión de 15.118 euros que se sumaron a los 47.786 euros invertidos un año antes para reformar la primera planta del edificio, que se amplió en 200 metros cuadrados.

Con estas acciones se ha posibilitado, desde hace dos años, ampliar los servicios médicos que se ofrecen a los vecinos y suponen un paso más para la conversión del consultorio en centro de Salud.

Se ha incorporado ya un cuarto equipo médico, un segundo pediatra y una matrona; así como personal administrativo.