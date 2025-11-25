Carbajosa recibe un premio para mejorar su Aula de Informática El teniente alcalde del Ayuntamiento de Carbajosa, José Álvarez, y la responsable del Aula de Informática, Ana Belén Acosta, han recogido en Venialbo el primer premio del Gran TIC del Verano de la categoría C

Carbajosa, gracias a la gran participación de sus vecinos y el trabajo de la concejalía de Nuevas Tecnologías, ha ganado un cheque de 3.000 euros para invertir en su Aula de Informática. El Ayuntamiento deberá escoger próximamente, dentro de un catálogo tecnológico, qué productos quiere para mejorar su aula.

Este concurso desarrollado entre junio y octubre, promovido por el programa Cyl Digital y financiado por la Unión Europea, tenía como objetivo promover la formación digital en el medio rural de Castilla y León. Cerca de 100 municipios de la comunidad han participado, distribuidos por categorías en función del número de habitantes, y un total de 400 personas han recibido formación a través de los 29 cursos impartidos de forma online durante estos meses.

«Los datos hablan por sí mismos, esta iniciativa ha sido un éxito gracias a la apuesta de la Junta por el potencial del mundo rural y el avance de la digitalización en cada rincón de Castilla y León» ha expresado en la ceremonia el viceconsejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, Luis Enrique Ortega Arnaiz.

Salamanca ha sido la provincia con mayor representación entre los premiados, con tres ganadores: Carbajosa, Peñaranda y Aldearrubia. El resto de los ganadores han sido Venialbo, Sahagún y Nava de la Asunción. En los próximos días se realizará también un sorteo de productos tecnológicos entre todas las personas que hayan realizado algún curso online del programa.

Este premio refuerza la labor del Ayuntamiento de Carbajosa, a través de su concejalía de Nuevas Tecnologías, en su apuesta por la formación digital en el pueblo. Gracias a la participación de sus vecinos, Carbajosa podrá seguir ampliando y mejorando sus servicios en este ámbito.