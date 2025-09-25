Carbajosa mejorará el firme del polígono industrial El Montalvo III La intervención se centra en 2 de las vías más transitadas, en concreto, calles Primera y Segunda. El Consistorio ha reservado una partida de 150.000 euros y la obra ya ha salido a licitación

EÑE/ Francisco Martín Carbajosa de la Sagrada Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:41

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha reservado una partida de 150.000 euros para llevar a cabo una actuación de mejora del firme en dos de las calles más transitadas del polígono industrial El Montalvo III, en concreto, las calles Primera y Segunda. Esta intervención busca mejorar el estado de conservación del pavimento, muy deteriorado debido al uso intensivo y al paso del tiempo.

La obra, que ya ha sido sacada a licitación pública, se encuentra en fase de evaluación de ofertas, paso previo a la adjudicación definitiva. Una vez formalizado el contrato, se iniciará la ejecución de los trabajos, cuyo plazo previsto es de un mes desde la firma del acta de replanteo.

La iniciativa se enmarca dentro del plan de mantenimiento y renovación de infraestructuras viarias que el consistorio está desarrollando en diferentes zonas del municipio. En este caso concreto, el objetivo es responder a una demanda expresa de los empresarios del polígono, quienes venían señalando los problemas de circulación provocados por el mal estado del firme, especialmente en estas dos calles clave para el polígono.

El proyecto contempla el refuerzo del pavimento actual mediante la aplicación de una nueva capa de rodadura sobre la superficie existente, muy degradada por la erosión, los baches y las grietas. En este sentido, «se ha detectado que el agrietamiento de la capa de rodadura se debe a la fisuración del firme rígido subyacente», según se indica en la memoria de la intervención; lo que hace necesario una intervención completa para restaurar la funcionalidad y seguridad de la vía.

De este modo, las actuaciones incluyen el fresado previo del firme en los encuentros de las calles hasta una profundidad equivalente al espesor de la nueva capa, que será de 5 centímetros. Posteriormente, se procederá al extendido de mezcla, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad y resistencia al tráfico rodado. Por último, se llevará a cabo el pintado de las marcas viales, completando así la renovación integral del pavimento.

El proyecto contará con un plazo de garantía de 12 meses desde la recepción oficial de las obras. Durante este tiempo, cualquier deficiencia que pudiera detectarse será corregida por la empresa adjudicataria sin coste adicional para el Ayuntamiento. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Carbajosa pretende mejorar la seguridad vial, facilitar el tránsito de vehículos pesados y prevenir averías, favoreciendo además el desarrollo económico del polígono industrial El Montalvo III, una de las áreas empresariales más relevantes del entorno metropolitano de Salamanca.