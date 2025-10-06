Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varios vecinos veteranos del municipio durante una de las actividades de pasadas ediciones. EÑE

Carbajosa inicia las actividades para sus mayores y niños

El Ayuntamiento ha presentado la programación para este mes de octubre con talleres, visitas y muchas más citas

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Octubre supone en Carbajosa el inicio de su extensa programación educativa, cultural y deportiva, y de los numerosos programas ya consolidados en el pueblo por el Ayuntamiento como Bebecuentos, Animación a la Lectura, Cibercarba y Noctámbulos del Centro Joven, que regresan con nuevas propuestas que combinan aprendizaje, lectura, creatividad y ocio saludable para los pequeños y jóvenes de Carbajosa.

Durante los primeros días del mes han comenzado los programas especiales de octubre diseñados para los mayores del pueblo y para los niños de 6 a 11 años. Los más veteranos han abierto su agenda de actividades con la visita a Casa Zacarias y el taller de arte en yute realizado en el Hogar de la Tercera Edad. Unas actividades que tendrán su segunda sesión el día 10 de octubre. La programación continuará los días 17 y 24 de octubre con las opciones de visita a la sala de exposiciones «La Salina» y el taller de elaboración de un ramo de calas también en el Hogar de la Tercera Edad.

Ambos programas especiales ofrecen dos actividades por fecha, entre las que se debe elegir una, y cada actividad cuenta con dos sesiones en días diferentes para que ningún vecino pierda la posibilidad de disfrutar de las propuestas.

Por su parte, los pequeños podrán disfrutar este mes de los talleres «Tejiendo colores», «Fantasmas de Halloween» y «Caritas de Calabaza» los días 8, 15, 22 y 29 de octubre gracias a la programación especial infantil.

Toda la información sobre las actividades y programas se puede encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento, en el Centro Cultural y en la página web https://eventos.carbajosadelasagrada.es/ dónde se realizan las inscripciones.

