Pedro Samuel Martín junto a Mireia y Chema. EÑE

Carbajosa honra a Chema Sánchez, uno de sus vecinos más aventureros

El joven ha visitado ya 132 países llevando la bandera del municipio incluso al Kilimanjaro

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:01

El aventurero carbajoseño Chema Sánchez Bueno y su pareja han recibido este mediodía un pequeño homenaje en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada como muestra de agradecimiento por llevar consigo en cada expedición por el mundo la bandera del municipio.

Chema Sánchez Bueno, de 43 años, de profesión piloto de avionetas y patrón de embarcaciones, combina su trabajo con su pasión por los viajes desde los dieciséis años. Su recorrido lo ha llevado por lugares poco convencionales como Haití, Pakistán, Siria o Finlandia, todo ello con la motivación de descubrir cada rincón del planeta. Ha visitado lugares emblemáticos como el monte Kilimanjaro, la región del Karakoram de Pakistán dónde se encuentran el K6 y el K7, o el cráter de Darvaza en el desierto de Karakum en Turkmenistán.

Desde muy joven, Chema Sánchez se propuso recorrer el mundo y actualmente ha visitado ya junto a Mireia 132 de los 197 países reconocidos actualmente, situándose muy cerca de su objetivo inicial. Durante sus viajes lleva la bandera de Carbajosa y la muestra en escenarios tan diversos como montañas remotas o enclaves naturales de gran belleza, transmitiendo de esta manera el orgullo por sus raíces en las publicaciones en redes sociales que realiza tras cada aventura.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, les ha entregado un pequeño obsequio institucional por llevar a Carbajosa por el mundo y ambos han firmado en el Libro de Honor de Carbajosa con mensajes de cariño hacia el pueblo. «A seguir logrando hazañas llevando Carbajosa con vosotros» les ha animado el alcalde.

Con este nuevo reconocimiento, el Ayuntamiento de Carbajosa continúa con su objetivo de dar visibilidad a sus vecinos más célebres.

