Carbajosa dinamiza el ocio entre sus vecinos con actividades deportivas, culturales y educativas

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha abierto el plazo de inscripción para participar en el amplio programa de actividades de educación, cultura y deporte que se desarrollará a lo largo del curso 2025/2026. Los vecinos interesados pueden formalizar su matrícula hasta el próximo 22 de septiembre de 2025. Como cada año, la oferta abarca todas las edades y está diseñada para mantener vivo el ocio del municipio, fomentando el aprendizaje, la convivencia y la vida saludable.

En el ámbito cultural y educativo, se incluyen propuestas ya consolidadas como la animación a la lectura, los bebecuentos o el programa Ciudad de los Niños, que ofrece talleres y juegos para los más pequeños. También destacan los cursos de música, desde «Música y Movimiento» para los nacidos en 2020 y 2021, hasta la práctica instrumental de piano, guitarra, violín, percusión o flauta para los mayores. A esto se suman cursos de ajedrez, dibujo artístico y artes plásticas, corte y confección, así como talleres de alfarería y cultura tradicional.

Para jóvenes y adultos se ofertan clases de inglés en distintos niveles, mecanografía, apoyo al estudio o el curso de lengua de signos, tanto en nivel básico como avanzado.

El Aula de Informática mantiene su programación con cursos adaptados a niños, jóvenes, adultos y mayores de 64 años, que van desde la iniciación digital hasta niveles avanzados con uso de herramientas de productividad e incluso introducción a la inteligencia artificial.

En el área de deporte y salud, la programación incorpora actividades muy variadas: karate, yoga, gimnasia rítmica, patinaje en línea, aerobatuka y educación física en distintos horarios y niveles. Además, los clubes deportivos del municipio ofrecerán disciplinas como judo, tenis, pádel, fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto, voleibol y multideporte.

El Centro Joven, dirigido a quienes han nacido entre 1990 y 2011, seguirá siendo un espacio de encuentro con servicios de información juvenil, apoyo al estudio, orientación laboral, ocio nocturno y salidas culturales y de ocio trimestrales.

Con esta variada programación, el Consistorio reafirma su compromiso con una oferta estable y de calidad, que convierte al municipio en un referente en dinamización social.

Los interesados en inscribirse en cualquiera de las actividades, podrán hacerlo en la casa de la cultura o a través de sede electrónica del Consistorio. De manera presencial, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.