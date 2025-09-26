Carbajosa destina más de 1 M€ al cuidado de las zonas verdes El contrato incluye 126.500 m2 de jardines y unos 4.000 árboles en el municipio. Ha adjudicado por 4 años estas labores que sumarán por primera vez las urbanizaciones

Parte de los concejales de la Corporación municipal de Carbajosa de la Sagrada durante la sesión plenaria.

La sesión plenaria del Consistorio carbajoseño aprobó la contratación, durante los próximos cuatro años, del servicio de mantenimiento de las zonas verdes y jardines del municipio por parte de un centro especial de empleo.

El contrato se ha adjudicado en 1.058.000 euros y como novedad cabe reseñar que, por primera vez, se incluyen en este servicio externalizado las zonas verdes de las urbanizaciones, algo que supone un total 126.500 metros cuadrados de extensiones verdes y unos 4.000 árboles de distintas especies distribuidos entre el casco urbano, las urbanizaciones Carpihuelo, Navahonda, las cuatro Albahonda, el Prado de la Vega, las zonas comerciales que forman parte del territorio de Carbajosa, así como los polígonos industriales.

El punto quedó aprobado con los votos favorables del PP y el edil Vox, en tanto que el grupo socialista y el concejal Cs se asbtuvieron.

Por otra parte, también se aprobó, pero en este caso por unanimidad de la Corporación, una modificación presupuestaria de 50.000 euros con cargo al remanente de tesorería par poder contratar durante 9 meses un arquitecto a media jornada.

Otro asunto que salió adelante con el apoyo total de la Corporación fue la modificación de las sesiones de los órganos colegiados, que en el caso de las comisiones informativas a partir de enero de 2026 pasarán a celebrarse los primeros y terceros lunes de mes, en tanto que los plenos municipales se convocarán los terceros viernes de cada mes.

No hubo más puntos con unanimidad y así, no salió adelante la moción socialista defendida por la edil Rosa Illera, en la que se pedían actividades culturales para adultos con carácter anual. «Proponemos que haya teatro, monólogos, conciertos, etc, fomentando la presencia de artistas locales y la gratuidad de las actividades».

La edil de Cultura, Alba Hernández, argumentó el rechazo a la propuesta aduciendo «ya se hacen actividades de este tipo de manera puntual y este tipo de propuestas hay que concretarlas más. Se puede revisar en el futuro y debatirlo en comisión».

Además la portavoz del PSOE, Sara Sánchez, se interesó por la licitación del empresas para la gestión del Punto Limpio que ha quedado desierta. La edil pidió saber «si se va a volver a licitar o como se va a gestionar». Desde el equipo de Gobierno el edil Ángel Manso puntualizó «no se ha tomado una decisión todavía». El PSOE también solicitó información sobre la construcción de futuras viviendas públicas por parte de la Junta, algo a lo que la edil Thania Valdes respondió que «ese tema surgió en una reunión con la Junta, pero no hay todavía expediente».