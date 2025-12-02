Carbajosa desbloquea el suelo industrial de El Montalvo V Los terrenos abarcan 18 hectáreas limítrofes con el termino municipal de Arapiles. Las primeras gestiones datan de 2017 y ahora se ha previsto una expropiación de terrenos

Una expropiación de terrenos permitirá avanzar en la puesta en marcha de 18 hectáreas de nuevo suelo industrial en la localidad carbajoseña, dando así los primeros pasos para el polígono El Montalvo V.

Han sido los propietarios de los terrenos integrados en la Junta de Compensación los que han promovido este avance, puesto que el plan parcial de estos terrenos fue aprobado en noviembre de 2017, anunciándose en 2020 su desarrollo, algo que hasta ahora no se ha producido.

La superficie del sector, según el proyecto de actuación, es de 180.224 m². Dentro de esa superficie se incluyen 7.027 m² de sistemas generales asignados al sector, por lo que la superficie neta es de 173.196 m² y está clasificado como suelo urbanizable según el PGOU de Carbajosa de la Sagrada.

La expropiación que se ha tramitado afectará a 3 parcelas de la zona, con un total de 14.700 metros y el justiprecio que se ha determinado es de más de 45.000 euros.

Tal como señaló el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Manso: «El Ayuntamiento siempre ha apostado por el desarrollo de suelo industrial y esto podrá suponer un futuro incremento del 20% de la superficie industrial del municipio. Esperamos que los procedimientos vayan avanzando, aunque los plazos no suelen ser rápidos. Fomentar y dinamizar la actividad económica en el municipio es el objetivo».

Las nuevas hectáreas de terreno industrial se prolongarán hasta el límite con el municipio vecino de Arapiles con el fin de seguir atendiendo la creciente demanda tanto de nuevos empresarios como de otros que ya están asentados en el polígono y desean ampliar su actividad.

Es un espacio que, pese a que el uso mayoritario del sector es industrial con 92.482 metros cuadrados (con 69.361 m2 edificables), será compatible con el uso terciario con 4.471 metros cuadrados (edificable 8.207 metros cuadrados), mientras que los 12.446 metros restantes (edificables 6.223 m2) serán de equipamiento comunitario, estando así clasificados en el PGOU. Este aumento de superficie permitirá la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo en una de las zonas con mayor proyección empresarial y económica de la provincia.

Aunque Carbajosaaún tiene pendiente el desarrollo de suelo para actividades económicas de uso terciario, sobre todo tecnológico. En total, 31 hectáreas, de las que 22 corresponden a los terrenos de la antigua azucarera y 9 al sector situado entre la ronda Sur y la autovía de Madrid A-50.