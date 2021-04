Caos en la vacunación de la provincia: lío de turnos y horarios en Peñaranda y largas colas en Béjar

El listado remitido desde la Gerencia de Atención Primaria para organizar la vacunación masiva de 650 octogenarios que tendrá lugar este viernes en el pabellón de Peñaranda ha provocado un auténtico caos y tanto el centro de salud como los mayoría de los 18 ayuntamientos de la zona básica de salud, recibieron ayer decenas de llamadas pidiendo información para aclararse con los turnos y los horarios.

Ante la imposibilidad de avisar telefónicamente para que acudan a la inmunización, se ha optado en este caso por dar la mayor difusión a través de redes sociales y de bandos que han sacado los Consistorios con el controvertido listado en el que, en lugar de aparecer solamente las iniciales de los primeros apellidos, se ha optado por establecer tramos figurando apellidos completos y ha generado confusión.

“Al consultar el listado he visto primeramente que el primer apellido de mi madre no figuraba y después me han explicado que van por orden alfabético y no están todos sino que hay que buscar el tramo en el que esté incluido pero es un tanto lioso”, explicó la hija de una peñarandina que recibirá su primera vacuna este viernes.

Qué pueblos deben acudir a Peñaranda fue otra de las dudas que surgieron en la comarca a lo largo del día de este miércoles y tendrán que hacerlo solamente los que pertenezcan a la zona básica de salud que, además de Peñaranda, forman: Alconada, Ventosa del Río Almar, Villar de Gallimazo, Nava de Sotrobal, Tordillos, Macotera, Santiago de la Puebla, Alaraz, Malpartida, Salmoral, Mancera de Abajo, Bóveda del Río Almar, Paradinas de San Juan, Rágama, Cantaracillo, El Campo de Peñaranda y Aldeaseca de la Frontera.

Béjar acogió también este miércoles una nueva jornada de vacunaciones para personas mayores de 90 años de la ciudad y la comarca y, también, para trabajadores de centros residenciales. Era la segunda dosis y los ciudadanos estaban llamados a partir de las 11:00 de la mañana a las puertas del campo de fútbol de Mario Emilio, desde donde se accedía después al pabellón.

Las puertas del campo se abrieron, pero el público tuvo que esperar de nuevo a la puerta del pabellón, lo que comenzó a levantar los ánimos de algunos familiares. No había asientos para todos los que los demandaban por lo que los sanitarios y los propios familiares tuvieron que sacar sillas para que la espera se hiciera más llevadera a personas de más de 90 años que, en muchos casos, tenían movilidad reducida. La espera se prolongó hasta pasadas las 11:30 horas con el malestar creciente entre algunos de los presentes. Los sanitarios tuvieron que pedir paciencia ya que las dosis que llegan han de terminar de prepararse en el mismo lugar en el que se va a aplicar la vacuna. Asimismo, pidieron que el público mantuviera la distancia de seguridad recordando que, pese a la primera dosis ya recibida, el riesgo sigue latente y la agrupación de muchas personas, aunque fuera al aire libre suponía un riesgo.

Otra de las quejas más escuchadas era la forma de acceder al recinto ya que, se convoca a los usuarios a unas horas concretas, pero se atiende por orden de llegada y fueron decenas las personas que llegaron antes de las 11 de la mañana para estar los primeros y poder acabar cuanto antes con el proceso de vacunación.

Transcurridos esos primeros momentos, la situación fue normalizándose a lo largo de la mañana para vacunar en torno a unas doscientas personas. Era la segunda dosis para vecinos de Béjar ciudad y, también, para vecinos de localidades de la comarca.

La próxima semana podrán recibir su segunda dosis los vecinos de más de 85 años que ya fueron vacunados y, como adelantó la alcaldesa, personas de más de 80 años en una vacunación más masiva que la de este miércoles.