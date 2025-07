Candelario se prepara para vivir los días festivos más importantes del año

TEL Candelario Viernes, 18 de julio 2025, 18:50 Comenta Compartir

La localidad de Candelario cuenta ya los días para celebrar sus fiestas patronales en honor a Santa Ana con el objetivo de dar participación de vecinos de todas las edades y todos los gustos.

La programación ha sido presentado esta tarde de viernes por la alcaldesa, Elvira Fernández, y el teniente de alcalde, Miguel Rodero y que se extenderá desde el 24 al 27 de julio en los días en que honra a Santa Ana como patrona del municipio con el objetivo de respetar el calendario festivo en torno a esa festividad.

La primera cita será el jueves por la tarde con el pregón a cargo del ciclista bejarano Roberto Heras y con la cena para las peñas y los vecinos presentes en la plaza del Solano en una fiesta «más local» como aseguró ayer Miguel Rodero.

A partir de ahí, abrirá un intenso fin de semana con actividades infantiles como la verbena organizada en el pabellón o las orquestas con las orquestas «La Huella» y «Picante» que animarán las noches en la plaza del Humilladero. La agenda contará también con actuaciones de charanga a la hora del vermut y, como novedad, se celebrará la tradicional comida en la jornada del viernes, festivo local, mientras que el domingo se celebrará una parrillada en la plaza del Humilladero con animación de DJ a modo de despedida.

«Es un programa que invita participar a la gente de Candelario y a venir a la gente de fuera», ha asegurado el teniente de Alcalde. Serán cuatro días de mucha actividad en la que el equipo de Gobierno ha lanzado un llamamiento para que los asistentes a las fiestas tengan un comportamiento cívico. «El Ayuntamiento de Candelario no tiene capacidad para controlar muchas situaciones, pero vamos a ser inflexibles contra las personas que cometan actos que no tienen que cometer y no vamos a tener ningún problema en denunciar y sancionar», ha avanzado Miguel Rodero que, además, ha animado a dejar el pueblo igual de limpio que antes de las celebraciones patronales.

Por su parte, la alcaldesa, Elvira Fernández, ha recordado que la programación cuenta con actividades para todas las edades en una programación en la que todo el mundo será «bien acogido». Finalmente, ha lanzado una invitación para que vecinos de Candelario y la zona disfruten de los festejos patronales que llegan con previsión de buen tiempo.

Temas

Candelario