Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración del centro de artesanía y oficios rurales en Candelario. TEL

Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación

Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros

TEL

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación, el cual busca atraer profesionales que quieran trabajar desde la localidad reafirmando su compromiso con el empleo local. Asisten representantes como la subdirectora general de Vivienda, María Pardo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, los diputados Antonio Labrador y Nieves García, alcaldes y concejales de municipios como Béjar, Sorihuela, Vallejera de Riofrio, Horcajo de Montemayor y Montemayor, entre otros ,así como integrantes de Adriss y artesanos locales en talla de madera, cestería y textil.

Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros. Ofrecerá experiencias unidas a la artesanía local.

Por su parte María Pardo, ha destacado el éxito del centro en un camino en el que las instituciones acompañaban a Candelario. La Junta de Castilla y León es una porque le preocupa poner freno a la despoblación y la venida de nuevos pobladores bajo la convicción de que Candelario lo merece. Los cambios en la población se hacen permanentes y la Junta busca fomentar los intereses de un territorio para atraer pobladores.

Por otro lado ha hablado de las ayudas de dinamización turística desde 2023 para diputaciones, ayuntamientos y grupos de acción local con siete millones de euros y, de ellos, Candelario se ha beneficiado con 95.000 euros de los 150.000 euros invertidos también por la Diputación y Adriss.

Finalmente ha destacado que Castilla y León gana en población con 2,4 millones de habitantes con un crecimiento de 13.088 personas desde 2021 de las que 8.000 son en este 2025.

En su discurso, Javier Iglesias ha destacado sentirse impresionado por el centro inaugurado ya que esta iniciativa está hecha «con cabeza y con corazón» que combinan muy bien para el futuro de esta localidad porque lo que funcionó, hay que preservarlo, ha afirmado.

Ha citado que el centro preserva la tradición y los artesanos con el futuro y ha citado la Inteligencia Artificial como medio que no logrará igualar a la artesanía.

«Hay que poner el acento en lo rural porque lo rural tiene futuro y estamos trabajando mano a mano con la Junta en otros temas también como la vivienda, problema que supera a la falta de oportunidades. Contad con nosotros porque el mensaje más importante es que en el medio rural de Salamanca no estáis solos. Estamos ahí para que una buena idea se pueda llevar a cabo» ha concluido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  3. 3 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  4. 4 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  5. 5 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  6. 6 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  7. 7 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  8. 8 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  9. 9 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación

Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación