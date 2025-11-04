Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros

Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación, el cual busca atraer profesionales que quieran trabajar desde la localidad reafirmando su compromiso con el empleo local. Asisten representantes como la subdirectora general de Vivienda, María Pardo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, los diputados Antonio Labrador y Nieves García, alcaldes y concejales de municipios como Béjar, Sorihuela, Vallejera de Riofrio, Horcajo de Montemayor y Montemayor, entre otros ,así como integrantes de Adriss y artesanos locales en talla de madera, cestería y textil.

Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros. Ofrecerá experiencias unidas a la artesanía local.

Por su parte María Pardo, ha destacado el éxito del centro en un camino en el que las instituciones acompañaban a Candelario. La Junta de Castilla y León es una porque le preocupa poner freno a la despoblación y la venida de nuevos pobladores bajo la convicción de que Candelario lo merece. Los cambios en la población se hacen permanentes y la Junta busca fomentar los intereses de un territorio para atraer pobladores.

Por otro lado ha hablado de las ayudas de dinamización turística desde 2023 para diputaciones, ayuntamientos y grupos de acción local con siete millones de euros y, de ellos, Candelario se ha beneficiado con 95.000 euros de los 150.000 euros invertidos también por la Diputación y Adriss.

Finalmente ha destacado que Castilla y León gana en población con 2,4 millones de habitantes con un crecimiento de 13.088 personas desde 2021 de las que 8.000 son en este 2025.

En su discurso, Javier Iglesias ha destacado sentirse impresionado por el centro inaugurado ya que esta iniciativa está hecha «con cabeza y con corazón» que combinan muy bien para el futuro de esta localidad porque lo que funcionó, hay que preservarlo, ha afirmado.

Ha citado que el centro preserva la tradición y los artesanos con el futuro y ha citado la Inteligencia Artificial como medio que no logrará igualar a la artesanía.

«Hay que poner el acento en lo rural porque lo rural tiene futuro y estamos trabajando mano a mano con la Junta en otros temas también como la vivienda, problema que supera a la falta de oportunidades. Contad con nosotros porque el mensaje más importante es que en el medio rural de Salamanca no estáis solos. Estamos ahí para que una buena idea se pueda llevar a cabo» ha concluido.