Entrega de los alimentos y productos recogidos en Candelario.

Candelario colabora un año más con los más necesitados

Lo hace a través de la donación de alimentos y productos de limpieza e higiene personal a la asociación San José Artesano d Béjar

Béjar

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35

La sede de la asociación San José Artesano de Béjar acogió la entrega de alimentos no perecederos y productos de limpieza y aseo personal recogidos por un grupo de voluntarias de Candelario entre los vecinos de la localidad. Desde la asociación, se agradece a Pilar Aliseda, Mirella Frigenti, Ceci Macías y Marisa Macías que, con la ayuda municipal, se encargaron de la iniciativa.

«Se han recogido una cantidad considerable de alimentos perecederos y no perecederos que nos vendrán muy bien para cubrir las necesidades de las familias a quienes ayudamos, máxime en estas fechas navideñas que se acercan en las que procuramos dotar a los lotes que entregamos habitualmente, de una mayor cantidad de productos», señalaba Chema Hernández Sendín tras recibir la donación. Desde la dirección de San José Artesano quieren manifestar su agradecimiento «por este gesto tan generoso y notable por parte de las voluntarias de quienes ha partido la iniciativa y del Excelentísimo Ayuntamiento de Candelario, que ha colaborado en la misma».

Entre los productos recogidos figuran 82 litros de leche, 30 kilos de patatas, 34 kilos de azúcar, 52 unidades de productos de limpieza personal, así como productos navideños, cepillos de dientes, compresas, aceite, arroz, conservas, quesos...

