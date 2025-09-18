El camping gana terreno en Ciudad Rodrigo: 3.923 campistas visitaron el municipio este verano

María Andrea Sandia Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

La delegación de Turismo de Ciudad Rodrigo ha presentado este jueves las estadísticas de visitantes de los meses de junio, julio y agosto. En concreto, 16.986 personas acudieron durante este verano a la oficina de turismo de la localidad en busca de información. Durante el mismo periodo del año pasado esta cifra se situó 15.797.

Así lo ha señalado en rueda de prensa Belén Barco, delegada de Turismo de Ciudad Rodrigo que, además, ha querido matizar que estos datos no abarcan la totalidad de las visitas al municipio. «Las estadísticas que damos son de las personas que pasan por la oficina, eso no quiere decir que sea el total de visitas que tenemos en nuestra ciudad. Hay muchas personas que vienen ya con la información por lo que no pasan por la oficina», ha señalado.

En este sentido, ha destacado que casi 11.000 personas consultaron la web del Ayuntamiento para obtener información turística.

En cuanto a pernoctaciones, la mayoría de los visitantes, un 61,55 %, eligieron hospedarse en hotel. Mientras que, un 23,37 % optó por el hostal y un 14 % por el camping.

En este aspecto, el dato más llamativo lo aportan las estancias en camping que han aumentado de manera considerable. En concreto, un total de 3.923 personas se decantaron por este tipo de hospedaje para pasar la noche, mientras que, en 2024 lo hicieron 2.487.

En lo referente al motivo de la visita, un 74,20 % de los turistas eligieron la localidad porque se encontraba dentro de su ruta planificada con otro destino. Por su parte, en relación al lugar de procedencia de los viajeros, en el ámbito nacional la mayoría de los visitantes son castellanos y leoneses, un 26 %. En el ámbito internacional, Portugal se sitúa a la cabeza con un 67 % seguido de Gran Bretaña, Italia y Francia.