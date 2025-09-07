Campeón macoterano para el torneo de ajedrez de Macotera José Manuel Hernández, Ángel Sánchez y Javier Sánchez resultan ganadores del campeonato celebrado con motivo de las fiesta de la Virgen de la Encina

Jorge Holguera Illera Macotera Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:03 | Actualizado 21:27h.

El macoterano José Manuel Hernández ha resultado ganador del torneo de ajedrez celebrado en Macotera con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de la Encina. Ángel Sánchez ha sido el segundo y Javier Sánchez, el tercero.

En total han participado 18 jugadores en el II Torneo de Ajedrez Virgen de la Encina que organizan la Asociación 'Me Permito' de Macotera y la Asociación de ajedrez Mundy de Peñaranda de Bracamonte.

La cita ha tenido lugar en la Plaza Mayor al refugio de los soportales y se han disputado un total de cuatro partidas.

El presidente de la Asociación de Ajedrez Mundy, Fidel Gil, ha estado velando por la buena organización del torneo junto a otros compañeros.

Fátima González de 'Me Permito' ha hecho entrega del tercer premio, el concejal Marcelino Sánchez ha entregado el segundo y Antonia Bueno de 'Me Permito' ha entregado el primer premio.