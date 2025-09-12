Cambios en la obra para renovar la carretera del Helmántico, que empezará el lunes Finalmente descartan el corte total de la carretera y aplicarán restricciones parciales

EÑE / Francisco Martín Villares de la Reina Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:30

La esperada obra de mejora en el tramo de cuatro carriles de la carretera del Helmántico, comprendido entre la rotonda de Las Bizarricas y la del estadio, ha sufrido un notable cambio de planificación respecto a lo anunciado inicialmente. El Consistorio de Villares de la Reina ha informado que, según ha comunicado la empresa adjudicataria, los trabajos de asfaltado comenzarán finalmente el 15 de septiembre y se prolongarán, previsiblemente, hasta el día 17, en función del desarrollo de los trabajos. Por tanto, la carretera permanecerá abierta durante el fin de semana.

Pese a que en un primer momento se había anunciado un corte total de la vía desde el miércoles 10 hasta este viernes, día 12; finalmente los trabajos no comenzaron en las fechas previstas y la empresa ha optado por un nuevo plan de ejecución. La intervención se desarrollará ahora de forma parcial, manteniendo el paso de vehículos al 50 % de la capacidad de la vía. Solo en momentos puntuales, podrían producirse cortes totales.

Durante la jornada de este jueves, día 11, la carretera ha sido cerrada para llevar a cabo trabajos previos, entre ellos, la instalación de un tubo bajo la calzada con vistas a la futura colocación de un semáforo. Este retraso en el inicio de las obras también ha tenido consecuencias en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España, cuyo paso por la provincia está previsto para este viernes, que modificó su trazado debido a que el corte inicial anunciado coincidía con el recorrido previsto.

Así, los trabajos comenzarán con el asfaltado de los dos carriles centrales, mientras que el tráfico se desviará por los carriles exteriores. Posteriormente, se cambiará el esquema de circulación para completar la pavimentación en los carriles restantes. Durante los días de los trabajos quedará anulada la parada de autobús situada en el tramo afectado.

Desde el Ayuntamiento piden disculpas por las molestias ocasionadas y recuerdan que se trata de una actuación necesaria para mejorar la seguridad vial. La inversión es de 100.000 euros y permitirá renovar más de 700 metros de calzada.