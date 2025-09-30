Cambios en la gestión de talleres municipales de Ciudad Rodrigo: el PSOE señala «confusión» El equipo de Gobierno aclara la nueva situación y asegura que se dará continuidad a los mismos bajo un marco de legalidad

S. Dorado Ciudad Rodrigo Martes, 30 de septiembre 2025, 11:00

A raíz de una multa impuesta por la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, debida a la responsabilidad subsidiaria vinculada a un monitor de un taller municipal, el PP se ha desvinculado de la gestión directa de los mismos, tal y como señala el PSOE en una nota de prensa emitida a colación de este asunto, y en la que detalla que serán a partir de ahora los monitores quienes se encarguen de la gestión, «limitándose el Ayuntamiento a ofrecer los locales en los que se impartan con un canon de 20 euros al mes».

En este sentido, los socialistas añaden: «El PP está generando dudas y confusión entre los afectados», y amplía: «Estamos ante la tesitura de que el Ayuntamiento favorecerá el uso privativo por un particular de un bien público para el desarrollo de los cursos, cobrando por ello una matrícula», y señala que será necesario modificar las ordenanzas fiscales. Entre las dudas, el PSOE señala la forma de adjudicación de esos espacios. «Está en juego un servicio que se viene prestando durante décadas».

Por su parte, el PP ha respondido a los socialistas aclarando ciertos aspectos: «Para los alumnos, solo solo tiene el cambio de que la matriculación y pago se hacía en el Ayuntamiento y ahora se hará directamente con los profesores, un cambio, que aseguran, se hace para dar cobertura legal a una situación heredada en el tiempo »y que hay que corregir, según criterios técnicos«. Asimismo, dan la vuelta a la premisa del PSOE sugiriendo que son ellos quienes tratan de confundir. «El Ayuntamiento reunió a los monitores y la reunión fue cordial y de entendimiento».