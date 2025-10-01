La Cámara de Comercio de Béjar pide agilidad para invertir la Reindustrialización Su presidente, Ventura Velasco, sale al paso de las acusaciones vertidas por el concejal delegado de la estación, Javier Garrido, que acusó a la Cámara de falta de implicación del empresariado en las críticas sobre la gestión en la estación de esquí en la última temporada.

La Cámara de Comercio e Industria de Béjar ha pedido al Ayuntamiento de Béjar agilidad en la inversión de los fondos con cargo al Plan de Reindustrialización por temor a perder los cuatro millones pendientes desde diciembre de 2018.

Este mensaje ha sido lanzado esta tarde de miércoles por parte del presidente de la Corporación cameral, Ventura Velasco, en un acto informativo «inaudito» en la historia de esa entidad convocado para salir al paso de las declaraciones vertidas la pasada semana en La Covatilla por parte del concejal delegado de la estación, Javier Garrido. Fue en la estación de esquí cuando el edil tuvo unas duras palabras hacia los empresarios locales, con menciones a la Cámara de Comercio y a su presidente, por no haber protestado en relación a la situación y los resultados de la estación en la pasada temporada.

En este sentido, la Cámara de Comercio ha pedido al Ayuntamiento su implicación «de una manera clara y real» para habilitar «el dinero necesario para empezar a reparar las cosas urgentes» con ejemplos como el telesilla y las piezas que faltan para su puesta en funcionamiento. Además, también ha reclamado que se invierta el dinero de la Reindustrialización en las mejoras que el equipo de Gobierno considere con una visión de futuro para adjudicar mediante concurso público la gestión externalizada de las instalaciones a una empresa especializada y con criterio profesional. «No puede ser que la estación de esquí sea un servicio deficitario, tiene que ser gestionada con criterio profesional» ha explicado Ventura Velasco para añadir que «existe miedo porque se pierdan los fondos de la Reindustrialización". También ha explicado que es necesario"dar esa visión de unidad municipal que no se ha dado y son siete años perdidos". En este mismo sentido, la secretaria de la Cámara, Marian Hernández, ha puesto el acento sobre la amenaza para los negocios unidos a La Covatilla por la falta de ingresos lo que ponía en riesgo sus negocios a medio y largo plazo y, también, sobre la pérdida de confianza en Béjar como destino para futuros inversores y para la apertura de empresas ya que la ciudad no es capaz de generar esa imagen de confianza que precisa el capital privado.

En cuanto a las críticas del concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido, Ventura Velasco ha afirmado: «Son unas declaraciones que nos han sorprendido, realizadas desde la ignorancia sobre el trabajo que se hace en esta Cámara, son injustificadas porque se basan en el desconocimiento de lo que se hizo el año pasado y son, también, supuestamente autoexculpatorias tanto de una actividad pasada como a futuro», ha afirmado. Además, ha recordado que iban dirigidas a los empresarios, a la entidad cameral y hacia su propia persona y ha aclarado que la Cámara no es una asociación de empresarios sino una entidad de derecho público que no se dedica a fiscalizar la gestión de ninguna Corporación municipal y menos teniendo en cuenta criterios políticos.

Después, ha repasado los pasos y reuniones mantenidas por esa entidad a partir de noviembre de 2024 cuando surgió una preocupación entre la Cámara y la asociación Béjar Emprende ya que recibieron comentarios del sector empresarial sobre la actividad que se estaba desarrollando La Covatilla y sus representantes decidieron iniciar conversaciones con las partes implicadas, pero la falta de disposición a juntarse por parte de los protagonistas obligó a realizar reuniones por separado. Comenzaron en marzo con Javier Garrido y Antonio Cámara en los que Ventura Velasco apreció entre ambos coincidencias en el enfoque para La Covatilla. Después, la Cámara convocó al empresariado en torno al turismo, que transmitió su preocupación sobre La Covatilla y acordaron escribir una carta para ser leída en el pleno, como así fue días después.

En el mes de julio de este año, la institución cameral promovió el inicio de un estudio sobre la externalización para tener un criterio empresarial para gestionar un bien municipal de una forma profesional en un informe realizado por empresas especializadas en la explotación de la nieve. El día 18 de ese mismo mes, la Cámara redactó una carta sobre las reuniones, que fue entregada al entonces alcalde Luis Francisco Martín, a Antonio Cámara y a Javier Garrido para dejar clara la postura de que La Covatilla es un punto «prioritario y de de vital importancia redoblar el trabajo y liderar los fondos de la Reindustrialización para la inversión y obras en la estación de esquí». Además, la Cámara también invitó a las autoridades a fijarse en los grupos de personas que están desarrollando actividades y eventos deportivos con éxito cuando se promueve la ciudad con trabajo.

«Os recuerdo por enésima vez que contáis con la Cámara de Comercio y otras organizaciones como Béjar Emprende para llegar a puntos de encuentro, que podrán aportar otras visiones alejadas de criterios partidistas», rezaba uno de los últimos párrafos de las misivas firmadas por la entidad cameral y remitidas al alcalde y los concejales con una invitación para trabajar por los problemas de la ciudad. Después, ha explicado Ventura Velasco, llegó la moción de censura el pasado 5 de agosto y mes y medio después, «las críticas injustificadas de Javier Garrido».

Así las cosas, el presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que le parecen unas declaraciones «injustas» y que requieren una disculpa clara por parte de Garrido para, a reglón seguido, insistir en la idea de que esa entidad «sigue abierta» como punto de encuentro para que se puedan llegar a soluciones intermedias sobre La Covatilla. «El compromiso está claro, el trabajo está realizado por parte de los empresarios, la Cámara y el pleno, y aquí encontrarán siempre un punto de encuentro y no de enfrentamiento entre grupos políticos. No podemos dividir más a la sociedad y lo que necesitamos es poner encima de la mesa proyectos que ilusionen y que traigan riqueza», ha añadido.

Por otro lado, con respecto a la moción de censura, Ventura Velasco ha explicado que «lo podía haber cambiado todo para mejor porque tenían la llave de la caja para empezar a poner en marcha los proyectos de necesidad inmediata».