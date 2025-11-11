Cabrerizos, segundo municipio del alfoz en contar con bases de bicicletas de alquiler El Consistorio apuesta por la movilidad sostenible para todos los vecinos. Se han instalado en la plaza Donantes de Sangre y en el parque junto al frontón

EÑE Cabrerizos Martes, 11 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

La localidad de Cabrerizos se convierte en la segunda del alfoz de la capital en contar con bases para bicicletas, de forma que su Consistorio apuesta decididamente por la movilidad sostenible para sus vecinos.

Así, ya se han instalado las bases tanto en la plaza Donantes de Sangre como en el parque junto al frontón municipal y en breve se pondrán en marcha. Se trata de dos bases de aparcamientos seguros para bicicletas, con un total de 25 bicicletas para su uso. Se estima que cada una de ellas tenga de media 15 usos al día para desplazamientos de los ciudadanos, debido al alto uso del vehículo privado detectado en la ciudad, evitando el uso de un vehículo privado equivalente con un consumo medio de 6 litros cada 100 kilómetros que, recorrería una distancia media de 5 kilómetros, 2 veces diarias durante 365 días a lo largo del año.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un amplio proyecto del Consistorio para promover la movilidad sostenible en el municipio que incluye varias medidas, por ejemplo, una red de aparcamientos seguros para bicicletas tanto en colegios como en edificios públicos, la reciente puesta en funcionamiento de dos vehículos eléctricos que han sustituido a las antiguas furgonetas municipales.

A esto se suma la implantación del llamado Camino Escolar Seguro para los niños que van al colegio público de la localidad, una iniciativa que ya tiene colocada la señalética en las calles del municipio.

En este caso se ha diseñado un itinerario mixto en el municipio, siendo el desarrollo en la siguiente zona de actuación: Avenida de los Rosales, Calle Labradores, Calle Miguel de Cervantes, Calle Calderón de la Barca y Calle Ronda de Cabrerizos.

En el caso de las furgonetas, la adquisición se ha financiado con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation que ha supuesto una inversión de 85.000 euros y con los fondos europeos el Consistorio también ha podido costear la instalación de un cargador eléctrico en la nave municipal.

Los préstamos de bicis, desde septiembre de 2020

Santa Marta de Tormes fue el primer municipio del alfoz de la capital en contar con bases de préstamo de bicicletas e instaló la primera de ellas en septiembre de 2020. En la actualidad cuenta con tres bases de préstamo de bicicletas y un convenio que ha permitido la extensión del sistema SALenBICI, que ya se prestaba en la capital, hasta el municipio del alfoz. Otros municipios que han anunciado su interés por este sistema de movilidad son Carbajosa de la Sagrada y Villamayor de Armuña.