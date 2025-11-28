Cabrerizos mejora 18.128 metros cuadrados de espacios verdes La actuación ha sido posible gracias al trabajo de los alumnos de la acción formativa

EÑE / Francisco Martín Cabrerizos Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

El proyecto de formación y empleo 'Cabrerizos por la Biodiversidad' ha terminado con la intervención en 18.128 metros cuadrados de espacios verdes en todo el municipio, un logro que ha sido posible gracias al trabajo de diez desempleados. Durante nueve meses, los participantes han trabajado en la mejora y mantenimiento de rotondas, jardines y otras zonas verdes.

Entre las actuaciones destacan la intervención en las rotondas del camino Aceña, Miguel de Cervantes, Moriscos y Villares, la mediana de la calle Cervantes, y el acondicionamiento de la calle Orquídeas y el parque de la Recova. También han trabajado en el jardín de la calle Rosalía de Castro, el talud de la Cuesta Cabrerizos o en calle La Vía.

Con una inversión de 280.000 euros, el proyecto ha contado con la colaboración de la Junta y el Consistorio. El alcalde, Claudio del Río, ha agradecido el trabajo realizado a los participantes y los animó a aprovechar la formación adquirida.