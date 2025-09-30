Cabrerizos licitará el nuevo multiusos que contará con 330.000 euros de financiación de la Junta El pleno aprobó una modificación presupuestaria de 123.000 euros para abordar pagos de fiestas, de la partida de recogida de residuos vegetales e incluso de los cánones que se abonan al Ayuntamiento de Salamanca

La sesión plenaria del Consistorio de Cabrerizos aprobó, por unanimidad, iniciar la contratación de la obra del nuevo multiusos, que se levantará en una parcela municipal muy cercana a las piscinas y que contará con una superficie de 300 metros cuadrados, además de una subvención directa de la Junta de Castilla y León por más de 330.000 euros para su construcción.

El edil del Vox, José Ángel García, señaló «hay inversiones más urgentes, como la ampliación del consultorio médico, pero apoyamos el punto porque lo consideramos también interesante».

Desde el PSOE, su portavoz, José Ciudad, indicó «esta obra permitirá la retirada del depósito de gas de la zona y apoyaremos que no solo sea un auditorio, sino que tenga más usos».

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del PP, Jesús Quintero, afirmó, «la subvención de la Junta viene directamente para esta obra concreta y además al utilizar esta parcela concreta se podrá crear una nueva zona de aparcamiento que de servicio tanto al nuevo multiusos como a la piscina municipal».

También por unanimidad salió adelante la renovación del juez de paz sustituto. No tuvo este mismo apoyo la modificación presupuestaria de 123.000 euros con cargo al remanente de tesorería que permitirá abordar, desde subidas en las partidas de fiestas, hasta aumentos en el montante destinado a la recogida de restos vegetales y el del pago de los cánones que se abonan al Ayuntamiento de Salamanca. La modificación se aprobó con los 7 votos del PP y la negativa de los 3 ediles del PSOE y el de Vox.

En otra modificación presupuestaria se añadieron al presupuesto municipal 24.000 euros subvencionados por el Plan de Optimización Energética ( POE) para mejoras en el Centro Cultura, el colegio de Infantil y el colegio de Primaria. Estas ayudas están destinadas tanto a la mejora de la eficiencia energética como a la de los patios.

Además, la sesión aprobó, con los votos favorables de PP y Vox, y la abstención del PSOE, la contratación de un préstamo a largo plazo por valor de 176.000 euros con el que se hará frente a la aportación municipal que requieren las obras que se realizarán con la financiación europea del DUS-5000 que supondrán para la localidad más de 1,5 millones y actuaciones tales como la ampliación del cementerio, la construcción de un edificio de usos múltiples y la adquisición de vehículos eléctricos para los servicios municipales.