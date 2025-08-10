Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El regidor, Claudio del Río, junto a una de las marquesinas. EÑE

Cabrerizos lanza una nueva campaña en apoyo a las mujeres

El Consistorio difunde su mensaje en las marquesinas del autobús

EÑE / Francisco Martín

Cabrerizos

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:05

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y apoyo a la mujer, visible en las marquesinas de las paradas de autobús del municipio. La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema «Cabrerizos con las mujeres: eres fuerza, eres luz, eres inspiración», tiene como objetivo principal mostrar el rechazo firme del Consistorio hacia la violencia de género y las agresiones machistas.

La campaña está impulsada por el área de animación sociocultural y deportes del Ayuntamiento y se financia mediante la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que permite llevar a cabo acciones concretas de concienciación social desde el ámbito local.

Los vinilos, colocados en diferentes marquesinas del transporte público, muestran un diseño en tonos morados que incluye un rostro femenino acompañado de mariposas, símbolos de libertad, fuerza y transformación. A través de esta imagen visualmente potente, el Ayuntamiento busca transmitir un mensaje positivo de empoderamiento femenino, a la vez que condena cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres.

Además del mensaje principal, los carteles incluyen el número de teléfono 016, servicio gratuito y confidencial que ofrece atención e información a las víctimas de violencia de género. La inclusión de este recurso refuerza el componente práctico de la campaña, facilitando el acceso a ayuda directa para quienes la necesiten.

