Cabrerizos incorpora a su flota dos vehículos 100% eléctricos por valor de 85.000 euros El Ayuntamiento sufragará esta inversión gracias a las ayudas DUS-5000 de fondos europeos y destinará su uso a obras y mantenimiento municipal

El alcalde, Claudio del Río (en el centro), junto a representantes de la marca fabricante de las furgonetas en el acto de presentación.

EÑE/ Paula Zorita Cabrerizos Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha recepcionado hoy dos furgonetas 100% eléctricas que pasarán a formar parte de la flota municipal destinada a labores de mantenimiento y obras. En el acto de entrega han estado presentes el alcalde, Claudio del Río, junto a dos representantes de la marca fabricante de los vehículos, Carlos Cortijo y Alberto Leiva.

Se trata de dos unidades completamente nuevas, una de mayor tamaño valorada en 50.000 euros y otra más pequeña por un importe de 35.000 euros. La adquisición ha sido posible gracias a la financiación procedente del programa europeo DUS 5.000 (Desarrollo Urbano Sostenible), dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes. Estos fondos, integrados en el Plan de Recuperación y financiados con recursos de la Unión Europea, persiguen impulsar la transición energética y la eficiencia en entornos rurales, mediante actuaciones como la movilidad eléctrica, el autoconsumo renovable o la mejora del alumbrado público.

La ayuda también ha permitido costear la instalación de un cargador eléctrico en la nave municipal donde se guarda la maquinaria. Según ha explicado el alcalde, «se trata de una ayuda de 150.000 euros, aunque solo utilizaremos la parte destinada a las furgonetas y al cargador, que queda cubierta de manera íntegra». Del Río ha destacado además que los vehículos tendrán un «uso múltiple, al servicio de los profesionales del mantenimiento municipal».