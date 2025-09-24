Cabrerizos educa, sembrando para el futuro en las aulas

EÑE / Paula Zorita Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Cabrerizos vuelve a demostrar un curso más, su firme compromiso con la educación y la formación integral de los escolares del municipio a través de la concejalía de Educación capitaneada por César Oliva.

Con programa «Cabrerizos Educa», el Consistorio ofrece un calendario de actividades en horario lectivo que complementa el currículo académico con propuestas en áreas transversales como el medio ambiente, la solidaridad, el teatro, la animación a la lectura y la educación para la salud.

El calendario del curso 2025-2026, a falta de la presentación oficial, recoge actividades diversas que se adaptan a cada etapa educativa. En Infantil, los niños vivirán actividades navideñas y relacionadas con la lectura. En el primer ciclo de Primaria, la música y la literatura toman protagonismo. El segundo ciclo combina creatividad y deporte fomentando la concentración y el trabajo en equipo. En el tercer ciclo, la naturaleza y el ejercicio físico adquieren protagonismo con citas que refuerzan la autonomía, la convivencia y el cuidado del entorno.

Además de estas actividades específicas, todo el alumnado participa en propuestas conjuntas que refuerzan los valores comunes. La Carrera solidaria «Save the Children», que suele ser en el mes de noviembre, servirá un año más para fomentar la solidaridad y la educación en valores. También están previstas citas como el Día del Árbol o la plantación de árboles en el parque Teso de la Cruz. Este curso, el programa incorpora también novedades en las actividades de animación a la lectura, artísticas y en la oferta deportiva, consolidando un proyecto vivo que evoluciona y se adapta cada año a las necesidades de los escolares.

Escuela de Música y Escuela de Idiomas

Además, el compromiso del Ayuntamiento con la formación va más allá del calendario escolar. Cabrerizos cuenta con dos referentes culturales que completan la oferta educativa. La Escuela Municipal de Música suma en este curso 40 alumnos inscritos y ofrece desde la iniciación para los más pequeños hasta clases de instrumento, lenguaje musical y práctica de conjunto, fomentando la creatividad y la sensibilidad artística. La Escuela de Idiomas, con 55 alumnos matriculados hasta la fecha y con las inscripciones aún abiertas, continúa siendo una alternativa clave para el aprendizaje de lengua inglesa con grupos reducidos y un enfoque práctico que permite avanzar en competencias cada vez más necesarias para el día a día de los más jóvenes.

Por último, el Consistorio es el gestor de todas aquellas actividades que realiza el CRA La Flecha para todos los escolares del municipio con la Fundación Ciudad de Saberes del Ayuntamiento de Salamanca.

