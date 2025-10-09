«Buscamos que vuelen lo más alto posible para que los ataques sean más espectaculares» El cetrero, entrenador y criador de aves rapaces, Fran Rodero de Zorita de la Frontera pone en valor esta práctica como actividad artística y reivindica su puesta en valor en la llanura salmantina

Jorge Holguera Illera Zorita de la Frontera Jueves, 9 de octubre 2025, 10:50

Los días 20 y 21 de diciembre, Rágama acogerá la celebración del III Edición del trofeo Legendario de Altanería, una prueba de cetrería a nivel europeo. Esta cita llega a la esquina noreste de la provincia de Salamanca atraída por el imán de Fran Rodero, un cetrero aficionado y profesional que se dedica íntegramente a la cría y el entrenamiento de halcones destinados a la competición y para el mercado árabe y de diferentes países del mundo. Hace unos años construyó un criadero de halcones y un centro de entrenamiento en su pueblo.

Este vecino de Zorita de la Frontera ha hecho de su pueblo y de toda cerealista del noreste de la provincia el epicentro de la cetrería prácticamente a nivel nacional. «Nuestra zona es idónea para la práctica de la altanería, que es la modalidad más compleja de practicar, buscamos que los pájaros vuelen lo más alto posible para, desde esa altura, hacer que los ataques sobre sus presas sean los más espectaculares posibles, para esto nuestra orografía llana y de grandes horizontes es idónea», asegura Fran Rodero.

En relación con la prueba de altanería que acogerá Rágama, Fran Rodero detalla que para esta práctica únicamente utilizan especies puras de halcones. «En la prueba se valora que los halcones vuelen lo más alto posible, que alcancen esa altura en el mínimo tiempo, que se coloquen lo mejor posible sobre la vertical del halconero y que desde esa posición hagan el ataque más contundente y efectivo sobre la presa que presentemos», detalla.

Arte de caza complejo y noble

«La cetrería es el arte de caza más complejo y noble que existe», define este amante de esta actividad. «Debido a las exigencias que requiere de la persona que la practique, técnicamente no está al alcance de cualquiera, de hecho hay muy poca gente que es capaz de llegar a cazar con un ave de presa», explica. Por esta razón es que «la cetrería más purista, la de caza, se encuentra en declive, de hecho la mayoría de la gente la relaciona con actividades económicas como el control de plagas o la realización de exhibiciones», considera a la vez que indica que estas prácticas sí «gozan de mucha salud».

«Lo único que echamos de menos es la implicación de la administración en la promoción de estos eventos de cetrería, que es patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO». Fran Rodero aprovecha para reivindicar un apoyo que haga más visible esta disciplina que ya se practicaba en la Edad Media.