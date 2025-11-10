Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Ávila y Sonsoles Núñez. J.H.

Bracamonte en Negro deja «un cúmulo de experiencias positivas»

La alcaldesa, Carmen Ávila, ha destacado la repercusión cultural, social, turística y económica de la primera edición de este festival de novela

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

El I Festival de Novela Negra de Peñaranda de Bracamonte ha quedado consolidado como «una cita imprescindible», en palabras de la concejal de Cultura, Sonsoles Núñez, que ha destacado el dato del impacto, calculado en 1.500 personas.

En tres días se ha recibido la visita de 16 autores de reconocido prestigio, se ha contado con ocho encuentros literarios y otras interesantes actividades.

Han llegado personas procedentes de Valencia, Burgos, Madrid, Zamora, Avila, Salamanca ciudad, pueblos comarca y comarcas limítrofes

«Bracamonte en Negro ha demostrado que la cultura es un motor de desarrollo social, cultural y económico», ha subrayado la edil de Cultura que ha participado este lunes, junto a la alcaldesa, Carmen Ávila, en una rueda de prensa convocada para da a conocer el resutado de este primer festival que ha tenid lugar del 6 al 8 de noviembre.

«Muchos no conocían Peñaranda de Bracamonte, cuando se han marchado nos han dicho que conocer la ciudad ha sido la gran sorpresa, un teatro precioso, un centro de desarrollo sociocultural y que se han llevado una grata sensación de Peñaranda, a nivel turístico se han cumplido los objetivos», ha anotado la regidora.

La alcaldesa además ha destacado la repercusión en positivo a nivel cultural, social, turístico y económico de esta primera edición del festival.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros
  4. 4 Fallece la doctora María Garrido, impulsora de la unidad de Foniatría del Hospital de Salamanca
  5. 5 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena
  7. 7 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de ocho horas
  8. 8 Así nació el cazapolen que revolucionó la apicultura española: «Se propuso producir para los franceses y cosecharon 1.300 kilos»
  9. 9 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles
  10. 10 La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bracamonte en Negro deja «un cúmulo de experiencias positivas»

Bracamonte en Negro deja «un cúmulo de experiencias positivas»