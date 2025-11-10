Bracamonte en Negro deja «un cúmulo de experiencias positivas»
La alcaldesa, Carmen Ávila, ha destacado la repercusión cultural, social, turística y económica de la primera edición de este festival de novela
Peñaranda de Bracamonte
Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:35
El I Festival de Novela Negra de Peñaranda de Bracamonte ha quedado consolidado como «una cita imprescindible», en palabras de la concejal de Cultura, Sonsoles Núñez, que ha destacado el dato del impacto, calculado en 1.500 personas.
En tres días se ha recibido la visita de 16 autores de reconocido prestigio, se ha contado con ocho encuentros literarios y otras interesantes actividades.
Han llegado personas procedentes de Valencia, Burgos, Madrid, Zamora, Avila, Salamanca ciudad, pueblos comarca y comarcas limítrofes
«Bracamonte en Negro ha demostrado que la cultura es un motor de desarrollo social, cultural y económico», ha subrayado la edil de Cultura que ha participado este lunes, junto a la alcaldesa, Carmen Ávila, en una rueda de prensa convocada para da a conocer el resutado de este primer festival que ha tenid lugar del 6 al 8 de noviembre.
«Muchos no conocían Peñaranda de Bracamonte, cuando se han marchado nos han dicho que conocer la ciudad ha sido la gran sorpresa, un teatro precioso, un centro de desarrollo sociocultural y que se han llevado una grata sensación de Peñaranda, a nivel turístico se han cumplido los objetivos», ha anotado la regidora.
La alcaldesa además ha destacado la repercusión en positivo a nivel cultural, social, turístico y económico de esta primera edición del festival.