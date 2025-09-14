Bóveda del Río Almar busca poner en valor las ruinas medievales de la torre palacio

Jorge Holguera Illera Bóveda del Río Almar Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

La historia siempre puede salir a la luz a pesar del paso del tiempo. Un ejemplo son las ruinas aparentemente medievales de Bóveda del Río Almar que recuerdan que en este lugar hubo al menos un recinto fortificado. En la localidad se refieren a este como el palacio o la torre de vigilancia. Los habitantes de esta localidad, hoy de la provincia de Salamanca y en un pasado de la de Ávila, desconocen más detalles de la historia de este recinto, que sí piensan que fue de grandes dimensiones porque han visto restos desde el emplazamiento de lo que conocen como torre vigía hasta el río Almar y el cementerio municipal donde también se ha localizado una especie de canalizaciones que piensan que podía pertenecer a la fortificación. Ahora quieren poner en valor estas ruinas como polo de tracción de turistas.

La historia habla de Bóveda del Río Almar y deja reflejados datos relevantes. El 9 de agosto de 1497 los Reyes Católicos ordenaron el derribo de la fortaleza que González Dávila, caballero de Ávila, había construido en Bóveda del Río Almar. «Las fortificaciones incluían un baluarte que es de delante la dicha torre e las garitas de ello e los cabos en que no hay aposentamiento», según reza en el documento original.

Edward Cooper en 'Castillos Señoriales en la Corona de Castilla' alude a un pleito en 1493 en el que se habla de esta fortaleza. En ese tiempo Bóveda era jurisdicción de la ciudad de Ávila. Se dice que Gil González Dávila tenía en el lugar «ciertos heredamientos y en medio de dicho lugar una casa torre, la cual dice que tiene fortalecida y 'barboteada' con barrera, tronera y garitas como casa fuerte», según reza la descripción de la época. «Les tiene ocupados forzosamente muchos prados, ejidos y tierras, ha usado y usa de la dicha jurisdicción no teniendo título ni razón para ello», alegaban por parte del concejo entre otras cuestiones y queda reflejado en el documento dado en el villa de Olmedo el 9 de enero de 1493 firmado por Fernando de Cisneros, escribano de cámara de los reyes.

El primer documento data de 1107

El primer documento que habla de Bóveda del Río Almar data del 30 de diciembre de 1107. El rey Alfonso VI de León incluye a 'Bovatam, in rivulum de Almar' como una de las donaciones realizadas al Obispado de Salamanca. Bóveda pasó a formar parte de Ávila en la Edad Media en el Sexmo de San Vicente y del Obispado de Ávila. En 1833 pasó a pertenecer a la provincia de Salamanca y Región Leonesa dentro del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte. El alcalde, Juan Carlos Muñoz, cuenta que antes de la actual ubicación, la población estaba en la otra margen del río Almar, donde había otra iglesia que por estar en mal estado se decidió construir en el actual emplazamiento.