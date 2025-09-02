El bono rural de comercio incrementa su presencia para incentivar las compras y ayudar a las familias Junto y Diputación ponen en marcha la cuarta edición del programa con una inversión de 140.000 euros y el lanzamiento de 6.349 bonos, casi un 2 % más que en 2024

Después del éxito cosechado en sus tres anteriores ediciones, la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (Aesco) vuelven a unir sus voluntades para incentivar el desarrollo económico y social del medio rural. Y lo harán a través de una nueva edición del Bono de Proximidad Salamanca Comercio Rural, una iniciativa que busca revitalizar la economía de los municipios a través de descuentos directos a los clientes. El sistema será el mismo que en ediciones anteriores: se emitirán 6.349 bonos (casi un 2 % más que el pasado año) al precio de 10 euros (2.082) para compras superiores a 20 euros; de 20 euros (2.383) para gastos superiores a 40 euros; y de 30 euros (1.884 bonos) para compras que superen los 60 euros.

Diputación y Junta, impulsores de la iniciativa, mantienen el mismo presupuesto del pasado año, que se eleva hasta los 140.000 euros, de los que 75.000 son aportado por la Administración regional y 65.000 euros por la institución provincial. «Son ayudas que benefician a todos, lo que se podría calificar como un círculo virtuoso, ya que benefician a los vecinos y también a los comerciantes del medio rural», señala el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, consciente de que, a tenor de los resultados de otros años, este programa «se ha convertido en un apoyo directo al comercio rural y en una herramienta eficaz para incentivar las compras y dar un empujón a los comerciantes», Y es que en palabras de Iglesias, «hay futuro en el comercio rural», quien compromete su apoyo a dicho sector: «Estamos con vosotros y queremos contar con vosotros para el futuro, porque es un servicio esencial», apostilla.

En términos similares se pronuncia la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, para quien este programa y otros con los que cuenta la propia administración regional tienen como fin último el «incentivar al comercio del medio rural», ya que, en su opinión, «generan consumo, pues promocionan e incentivan que las personas vayan a comprar al comercio de proximidad y eso es muy importante», subraya Pettit, consciente de que este tipo de programas generan también «trabajo, economía y vida en el interior de los pueblos».

Por su parte, el presidente de Aesco, Benjamín Crespo, destaca «el éxito» que el programa del bono rural de comercio ha cosechado en sus tres ediciones anteriores, lo que, en sus palabras, se ha «consolidado como una apuesta firme del comercio rural, dado el impacto económico que ha generado y que supera el medio millón de euros, ya que cada euro invertido genera un impacto de cinco euros», asegura Crespo, quien anima a los comercios de la provincia a sumarse a esta iniciativa, que tiene ya 150 establecimientos, aunque el reto es poder llegar a los 200 comercios.

En un momento en el que el comercio de proximidad necesita de ayudas, el presidente de los comerciantes destaca la importancia que este tipo de negocios tiene para los municipios. «Hacen una labor casi social muy importante, especialmente para las personas mayores», al tiempo que reconoce que al fomentar el consumo en estas tiendas «estamos ayudando a las familias a impulsar la economía y el tejido empresarial, pero también a crear empleo y fijar población, que es tan importante para preservar el futuro de las zonas rurales y luchar así contra la despoblación».

Los pormenores de esta nueva edición del bono rural de comercio serán dados a conocer hoy a través del boletín oficial de la provincia, mientras que su entrada en vigor tendrá lugar el próximo 9 de septiembre. Será entonces cuando los interesados podrán adquirir estos bonos, que serán gestionados por Aesco, a través de la página web www.salamancacomerciorural.es. Los beneficiarios dispondrán de 72 horas para hacer efectiva la compra. «Y a tenor de las últimas ediciones tendrán que darse prisa, ya que suelen agotarse a las pocas horas de su lanzamiento», recuerda Javier Iglesias.