Boada culmina la primera fase de los trabajos de recuperación de la antigua estación como espacio turístico Los trabajos han consistido en el cambio de las cubiertas y recuperación de la fachada

D. Sánchez Boada Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Los trabajos para la primera fase de recuperación de la antigua estación de tren de Boada están a punto de finalizar. De esta manera, el Consistorio que encabeza el alcalde Juan Matías Garzón, avanza en uno de los proyectos más importantes del municipio como es la rehabilitación de este inmueble que en otros tiempo fue un signo de la vitalidad que caracterizaba a esta zona de la provincia charra.

Durante los meses de agosto y septiembre, se han llevado a cabo trabajos de estabilización de la estructura del edificio y se ha intervenido en el desmontaje de las ventanas y puertas que estaban en mal estado. Además, se han realizado un cambio de la cubierta del tejado y un enfoscado y pintado general de la fachada exterior de la antigua estación que ha recuperado el color blanco característico y luce u nuevo indicador con el nombre del pueblo como reminiscencia de su anterior utilidad. Estas obras han contado con una inversión de 30.000 euros procedentes del ejecutivo provincial.

Estos obras forman parte de un proyecto más ambicioso: adquirir la estación para, una vez pasara a ser de titularidad municipal, reconstruirla con fines turísticos: «Tenemos en mente un aula de interpretación de la naturaleza y las aves, ya que hay dos humedales muy próximos, y es una zona fabulosa como observatorio», explicaba hace unos meses el alcalde Juan Matías Garzón. Además, de ser posible, el Ayuntamiento acondicionaría un pequeño museo del ferrocarril en la estación, así como una cantina para los meses de primavera y verano, en la que poder tomar algo y también comer. «La intención es convertirlo en una zona de ocio», añadía.

La recuperación de la vía

En el pasado 5 de julio, Boada y otras 12 localidades que conformaban la línea férrea La Fuente de San Esteban- Barca de Alva, se unieron con la asociación Todaví@ con el objetivo de recuperar, poner en valor y aprovechar los recursos de esta línea declaraba BIC.

En la puesta de largo de esta agrupación se puso de manifiesto de recuperar la importancia de este tramo y de los municipios que formaban parte del trayecto. «Somos nosotros los que debemos luchar por esto. Esta es la vía que podría traer vida», indicaba Garzón.