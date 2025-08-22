De la bici al agua en una ruta a punto de cumplir su primera década de vida El trazado por la Vía Verde del Tormes recorre 20 kilómetros entre Carbajosa y Alba de Tormes

Una de las rutas que puede atestiguar su éxito es la Vía Verde de la Plata en su trazado entre Carbajosa de la Sagrada y Alba de Tormes. Los poco más de veinte kilómetros que unen estas dos localidades por el antiguo trazado de la vía del tren, cumplirán su primera década de funcionamiento en 2026 y los datos obtenidos por el Consistorio de Alba de Tormes tras la puesta en funcionamiento de recientemente estrenado ramal como carril bici y peatonal en el acceso desde la Vía Verde hasta el puente de Alba, han registrado más de 5.000 usuarios en su primer año.

Ciclistas y caminantes componen la mayoría de los usuarios de este tramo que no presenta dificultades para los viandantes y atraviesa los municipios de Alba de Tormes (declarado Conjunto Histórico), Terradillos, Calvarrasa de Arriba, Arapiles y Carbajosa de la Sagrada.

La orografía es suave y el camino tiene un encanto especial que permite contemplar las llanuras típicas de los campos de Castilla. El recorrido de la propia Vía Verde se inicia en la calle Vertical I junto a un aparcamiento a la salida de la ciudad (km. 0). Así, enseguida y tras cruzar a carretera SA-20 por un paso inferior alcanzamos Carbajosa de la Sagrada (km 1,5). Pasada la localidad entre cultivos de cereal y pastos dejamos a la derecha de la vía el alto de San Miguel, lugar clave en la batalla de Arapiles.

Un poco más adelante y hacia la izquierda se ubica Calvarrasa de Arriba. En Terradillos se pueden encontrar restos de una calzada, de una fuente y de un puente romanos además del dolmen de las Piedras Hitas y de la iglesia parroquial del s. XV. Desde este punto ya solo queda descender hasta Alba de Tormes donde refrescarse es fácil, puesto que cuenta con playas en la Isla de Garcilaso y también en la zona de La Dehesa, ambas son públicas y de acceso gratuito.

En La Dehesa incluso hay sombrillas en la margen derecha del Tormes, apacible y poco profundo en este punto, con vistas al mejor perfil de la villa ducal. A pocos cientos de metros están las piscinas municipales.