La biblioteca de Guijuelo suma nuevos títulos a su fondo bibliográfico

La biblioteca municipal de Guijuelo ha iniciado la temporada otoñal con la incorporación de ciento cuarenta y tres novedades bibliográficas para todos los rangos de edad de sus usuarios.

Las responsables del centro, Yoana Izquierda y María Gutiérrez, eran las encargadas de presentar las novedades bibliográficas, que incluyen géneros como la novela negra, las intimistas y las historias de amor, entre otras, además de títulos como «La sangre de la malvasía», «La novia de la paz», «Peligro de derrumbe» o «El accidente», entre otros.

Para el público juvenil, el centro ha apostado por títulos muy variados, entre los que se encuentran la última publicación de la autora salmantina Victoria Álvarez, «La luz en la niebla», además de otros títulos como «La caída de las brujas'» o los relacionados con la intriga y los asesinatos: «Nunca nos pillarán» y «El retorno de Rachel Price».

Los usuarios más pequeños y los grupos familiares tienen también sus novedades con una selección de publicaciones adaptadas a cada etapa educativa, como las aventuras de Dani y Evan, «La vida secreta del pipí y la caca», además de otros títulos más informativos como la vida de Albert Einstein o las Historias enredadas de la Antigua Roma y la Edad Media.

