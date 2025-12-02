Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rosa Pereña, Belén Barco y rebeca Jerez. S. DORADO

La biblioteca de Ciudad Rodrigo, galardonada en los Premios María Moliner

El galardón reconoce la iniciativa «Mirolibro» por su difusión y labor

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:14

Comenta

La biblioteca municipal de Ciudad Rodrigo, dirigida por Rosa Pereña, se ha hecho con uno de los Premios María Moliner de Animación a la Lectura convocado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.

El proyecto «Mirolibro: la vida a través de los Libros», ha sido el responsable de este galardón, por su regular difusión de los libros y la literatura a través de talleres e iniciativas variadas. La Campaña de Animación Lectora María Moliner, ha llegado con esta a su XXV edición, premiando a los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, desarrollados tanto en castellano como en cualquiera de las otras lenguas realizados por bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes.

