La biblioteca de Ciudad Rodrigo, galardonada en los Premios María Moliner

La biblioteca municipal de Ciudad Rodrigo, dirigida por Rosa Pereña, se ha hecho con uno de los Premios María Moliner de Animación a la Lectura convocado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.

El proyecto «Mirolibro: la vida a través de los Libros», ha sido el responsable de este galardón, por su regular difusión de los libros y la literatura a través de talleres e iniciativas variadas. La Campaña de Animación Lectora María Moliner, ha llegado con esta a su XXV edición, premiando a los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, desarrollados tanto en castellano como en cualquiera de las otras lenguas realizados por bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes.