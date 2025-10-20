La belleza de un rico entorno natural en Linares de Riofrío

TEL Linares de Riofrío Lunes, 20 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Hablar de naturaleza en Linares de Riofrío es sinónimo de hablar de La Honfría, ese gran espacio natural que comienza a surgir apenas se sale del pueblo y que es uno de los grandes atractivos de la localidad. Se llega a los diferentes espacios de La Honfría a través de un camino rodeado de castaños, robles, avellanos y acebos. Se encuentra jalonado, además, por los antiguos hornos de cal, que enlazan con la ruta de La Calería que llega hasta la zona de Escurial de la Sierra a través del puente de Los Praos.

Según señala el alcalde, José Martín, La Honfría cuenta con dos zonas de recreo muy próximas, una en la fuente y otra un poquito más abajo, donde, precisamente, se ha llevado cano la restauración de un parque infantil para niños de 3 a 12 años con columpios, cuerdas, bancos y merenderos, así como papeleras recubiertas con madera para integrarlas en el entorno y el paisaje.

Pero Linares de Riofrío tiene otros grandes atractivos naturales más allá del espacio de La Honfría. No es sólo la sierra el atractivo que permite disfrutar de la naturaleza ya que hay una zona más llana hacia El Tornadizo y Monleón, rodeada de robles y castaños, que invita al paseo. Allí, además, como recuerda el regidor, se han arreglado diversas fuentes, que es otra de las características de Linares. Y, si de fuentes se trata, también está disponible para los excursionistas y visitantes la fuente del cántaro, junto a la carretera de San Miguel, que ofrece un agua fresca en todo momento y que está rodeada asimismo de bellos parajes naturales.

El complemento a un paseo o caminata por el entorno se encontrará de regreso al pueblo para disfrutar de su hostelería.