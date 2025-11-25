Un Belén fruto de la unión vecinal en Palaciosrubios: «Tiene vinagre y cosas oxidadadas» Teresa López, vecina de la localidad, ha tenido la gran idea de reunir a varios vecinos para crear un nacimiento cargado de creatividad, elaborado de forma manual con materiales reciclados que pondrán en la iglesia parroquial

En Palaciosrubios, hay un grupo de personas que lleva un mes trabajando de forma intensiva, hasta tres horas diarias, con la gran ilusión de crear un Portal de Belén para la iglesia parroquial.

La idea fue de Teresa López, una vecina que disfruta con las manualidades y otras habilidades artísticas y que pensó que sería una buena idea completar el Portal de Belén de la iglesia parroquial. Junto a ella, cada día se juntan Marisol Terrero, Marce Conde, Josefina Vaquero, Justa Yagüe y Luciano Pro.

Se reúnen en un local social del Ayuntamiento, se reparten tareas y trabajan para crear un Belén destacado por su originalidad.

«Un chico de Paradinas de San Juan se ha encargado de hacer con la impresora 3D nuevas figuras que después pintamos», cuenta Teresa López, a la vez que muestra camellos, ovejas, cabras, gallinas y otras piezas que serán distribuidas en el nuevo Portal de Belén que colocarán en la iglesia.

Aunque hacen uso de materiales reciclados como latas, cajas de leche y otros objetos, confiesan que supone un desembolso y que hay varias personas y al menos una empresa que han aportado donativos con los que pueden hacer frente a la compra de materiales como poliestireno para las montañas o las pinturas.

Mientras Marisol Terrero se encarga de pintar el molino, Luciano Pro hace un cercado de cañizos para guardar las ovejas. A su vez, Josefina Vaquero se encarga de cortar cinta y alambre siguiendo las indicaciones de Teresa López, que después los convierte en hojas para los árboles.

El resultado final será toda una sorpresa. Entre las piezas que se podían ver en este improvisado taller se encontraban palmeras, muchas casitas, un pozo e incluso un gallinero con sus gallinas y los nidos repletos de grandes huevos.

La inspiración es fruto de la creatividad de quienes se encargan de esta tarea, principalmente de Teresa López. «El Belén es de construcción propia, veo muchos vídeos para aprender», desvela. No obstante, esta vecina de Palaciosrubios ya atesora gran experiencia: también se encargó de coordinar la elaboración de adornos hace dos años para el árbol que decoraron en la plaza del Ayuntamiento.

Tienen trucos para hacer que cada pieza gane el color deseado. Por ejemplo, estaban cubriendo las fachadas de las casas con un líquido oscuro. «Es vinagre y cosas oxidadas», indicaba Teresa López.

Josefina Vaquero llevará serrín de la carpintería de su hijo para hacer los caminos. «Siempre se ha puesto el Belén en la iglesia, pero es pequeño. Ahora lo vamos a ampliar», detallan.

Estos momentos de trabajo en equipo también son la excusa perfecta para el encuentro y para el desarrollo de habilidades como la creatividad. «Me encantan las manualidades», asegura Luciano Pro, que cada tarde acude con entusiasmo para colaborar en esta obra colectiva.