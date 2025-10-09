Béjar se une a Baños y Hervás para atraer turismo con la Vía de la Plata como eje de conexión Esas tres localidades celebran este domingo la Ruta de Trajano en su undécima edición. Incorpora a La Calzada de Béjar con regreso por el Puente de la Media Legua.

La ciudad de Béjar se unirá a las localidades de Baños de Montemayor y Hervás con el objetivo de atraer visitas turísticas con la Vía de la Plata como eje de conexión entre territorios limítrofes.

El alcalde de la ciudad, Antonio Cámara, y su homóloga en Baños de Montemayor, Nieves del Vado, firmaron ayer el convenio de colaboración para disfrutar de esa cita de senderismo. No pudo acudir la regidora de Hervás, Gloria Vizcaíno, si bien también esa localidad extremeña se suma a la iniciativa como en ediciones anteriores.

La Ruta dedicada al emperador Trajano alcanza este año su undécima edición y lo hace con novedades como la incorporación de otros municipios de la comarca como La Calzada de Béjar para avanzar en esa iniciativa de impulsar la colaboración entre la ciudad y su entorno comarcal. En este sentido, el alcalde de Béjar insistió ayer en la apuesta por esa colaboración entre municipios a pesar de las fronteras administrativas y de los colores políticos que gobiernen en cada uno de ellos. «Los colores importan, pero a veces es bueno mezclarlos y es una de las cuestiones clave para que funcione la Ruta de Trajano y otras sinergias que tenemos en esta zona», afirmó ayer Antonio Cámara.

Por su parte, la alcaldesa de Baños, Nieves del Vado, destacó los aspectos comunes que unen territorios separados por comunidades autónomas y provincias. «Tenemos cercanía y cosas en común. Es importante tener cuestiones que nos unan como es la Ruta de Trajano. Nos tendremos que ayudar en muchos momentos», explicó en el Ayuntamiento de Béjar.

Fue ese el escenario elegido para la firma del convenio en una marcha que tendrá lugar este domingo, 12 de octubre, puente festivo con el lunes incluido. La salida será a las 09:00 horas de la mañana desde Hervás y la hora prevista de llegada a Béjar será en torno a las 15:30 horas en la antigua estación del tren. El buen tiempo será el protagonista en esa jornada con intervalos de nubes y temperaturas en torno a los 21 grados.

Con respecto a otros proyectos en común, Antonio Cámara habló de la puesta en marcha de una asociación con Barco de Ávila, pero quedó parado y es posible su reanudación con algunos cambios ya que la Ruta de Trajano permitió en su día sentar las bases de colaboración.

EL DETALLE

RECORRIDO ENTRE HERVÁS Y BÉJAR POR LA VÍA DE LA PLATA

El recorrido tiene 26 kilómetros desde Hervás por el Barrio Judío, Baños, la Calzada Romana, el Camino Natural, la estación de Puerto de Béjar, el puente de, La Malena, La Calzada para regresar por el Puente de la Media Legua.